盤後速報 - 光寶科(2301)下週(8月19日)除息2元，預估參考價103.0元
鉅亨網新聞中心 2024-08-12 17:05
光寶科(2301-TW)下週(8月19日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
以今日(8月12日)收盤價105.00元計算，預估參考價為103.0元，息值合計為2.0元，股息殖利率1.9%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月12日)收盤價做計算，僅提供參考）
光寶科(2301-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦資訊系統及週邊設備之製造加工及買賣業務。多功能事務機、資料儲存設備之製造加工及買賣業務。網路設備、系統設備及其他影像處理設備之製造加工及買賣業務。近5日股價下跌1.89%，集中市場加權指數下跌0.78%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/19
|105.00
|2.0
|1.9%
|0.0
|2024/03/27
|120.5
|2.50605
|2.08%
|0.0
|2023/08/16
|143.5
|2.0
|1.39%
|0.0
|2023/03/16
|74.1
|3.0
|4.05%
|0.0
|2022/08/16
|68.3
|1.5
|2.2%
|0.0
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