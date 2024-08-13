盤後速報 - 臺鹽(1737)下週(8月20日)除息1.2元，預估參考價32.8元
鉅亨網新聞中心 2024-08-13 17:05
臺鹽(1737-TW)下週(8月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。
以今日(8月13日)收盤價34.00元計算，預估參考價為32.8元，息值合計為1.2元，股息殖利率3.53%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月13日)收盤價做計算，僅提供參考）
臺鹽(1737-TW)所屬產業為食品工業，主要業務為鹽產品。包裝飲用水。美容保養品。近5日股價上漲1.64%，集中市場加權指數上漲9.79%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/20
|34.00
|1.2
|3.53%
|0.0
|2023/08/23
|34.85
|1.5
|4.3%
|0.0
|2022/08/23
|34.3
|1.5
|4.37%
|0.0
|2021/10/20
|34.3
|1.35
|3.94%
|0.0
|2020/08/25
|32.3
|1.5
|4.64%
|0.0
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