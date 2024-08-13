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鉅亨速報

盤後速報 - 臺鹽(1737)下週(8月20日)除息1.2元，預估參考價32.8元

鉅亨網新聞中心 2024-08-13 17:05


臺鹽(1737-TW)下週(8月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。

以今日(8月13日)收盤價34.00元計算，預估參考價為32.8元，息值合計為1.2元，股息殖利率3.53%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月13日)收盤價做計算，僅提供參考）

臺鹽(1737-TW)所屬產業為食品工業，主要業務為鹽產品。包裝飲用水。美容保養品。近5日股價上漲1.64%，集中市場加權指數上漲9.79%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/20 34.00 1.2 3.53% 0.0
2023/08/23 34.85 1.5 4.3% 0.0
2022/08/23 34.3 1.5 4.37% 0.0
2021/10/20 34.3 1.35 3.94% 0.0
2020/08/25 32.3 1.5 4.64% 0.0

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臺鹽340.00%

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