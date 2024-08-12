光寶科攜手英飛凌 簽署MOU促進 AI 技術新創發展

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-12 16:22

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光寶科技 (2301-TW) 今 (12) 日宣布與半導體巨擘英飛凌 (Infineon) 簽署合作備忘錄，雙方將透過各自的創新平台，共同促進人工智慧、能源及永續領域的新創發展。這項合作旨在推動技術突破、扶植新創團隊，並將台灣本地創新能量推向國際舞台。

光寶科技表示，公司 2023 年成立了 LITEON+ 新創辦公室，聚焦提供不同階段的新創團隊相應的支援與協助，鏈結上下游資源以加速商業化進程，同時為產業尋找前沿創新能量。英飛凌於 2018 年成立共同創新計畫 (Co-Innovation Program)，覆蓋範圍涵蓋歐洲、亞洲以及矽谷等全球市場。

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此次雙方簽署合作備忘錄，將聚焦於人工智慧 (AI)、物聯網 (IoT)、能源與永續領域等雙方共同發展的主題，定期展開多種不同形式的交流，分享對於各自計畫中的潛力新創團隊的洞察與建議，並共同參與雙方的新創計畫活動，以發掘更多的潛力對象。

光寶科技總經理邱森彬表示，此次合作將結合雙方在 AI、高功率電源及 AIoT 等領域的優勢，藉由新創團隊的靈活性，加速相關技術的創新進程。光寶「LITEON + 新創平台」負責人陳宏明則強調，該平台將致力於將潛力技術從實驗室推展至實際應用，甚至推向國際市場。