盤後速報 - 保瑞(6472)次交易(12)日除息12元，參考價771.0元
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 17:05
保瑞(6472-TW)次交易(12)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利12元。
首日參考價為771.0元，相較今日收盤價783.00元，息值合計為12.0元，股息殖利率1.53%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/12
|783.00
|12.0
|1.53%
|0.0
|2023/08/10
|939.0
|0.0
|0.0%
|2.989
|2023/07/06
|845.0
|8.0
|0.95%
|0.0
|2022/08/30
|346.5
|0.0
|0.0%
|1.0043
|2022/07/07
|246.0
|3.5
|1.42%
|0.0
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