search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 保瑞(6472)次交易(12)日除息12元，參考價771.0元

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 17:05


保瑞(6472-TW)次交易(12)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利12元。

首日參考價為771.0元，相較今日收盤價783.00元，息值合計為12.0元，股息殖利率1.53%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/12 783.00 12.0 1.53% 0.0
2023/08/10 939.0 0.0 0.0% 2.989
2023/07/06 845.0 8.0 0.95% 0.0
2022/08/30 346.5 0.0 0.0% 1.0043
2022/07/07 246.0 3.5 1.42% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
保瑞7831.56%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty