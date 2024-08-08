台股醞釀堅強底部，AI績優飆股就是【他】

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 18:00

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美超微獲利不如預期，股價大跌導致美國科技類股回測，台股開低，最多下跌將近 600 點，這就是大華國際投顧蘇建豐一直提醒投資朋友的事情，現在上漲視為反彈行情，反彈行情特徵就是容易上下大幅度洗刷，因此操作要謹慎，搶反彈都是短線操作為主，不過台股來回測試低點，沒有跌破的話，底部會更加確實，反彈目標還是先看 10 日線和月線區間，大概 21558~22547 點。

蘇建豐在周二 8/6 就跟大家分析，不要害怕，轉折訊號越來越多，落底不遠了，恐慌殺盤，要更冷靜判斷，遇到股災虧損沒關係，但是要從中學習經驗，虧損才有價值，複習一下轉折訊號，以後遇到就可以應用。

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台股這波下跌 4754 點

短線轉折訊號

1. 離 10 日線負乖離率高達 10%，短線超跌

2. 兩天融資大減 481 億，自營商大賣 662 億，籌碼開始穩定

3. 台股融資維持率 139%，低於 145% 通常離落底不遠

4. 美國 VIX 恐慌指數出現長上影線，指數 20 以下盤勢更穩定

5. 外資這幾天回補空單 13000 多口

優質股浮現投資價值，台積電 (2330-TW) 打到 813 元，千元以上的台積電人人搶，為何 813 元的台積電不能買呢？產業趨勢不變持續成長，想買的人，現在就是機會，建議可以分批佈局。

扇出型面板級封裝，還是市場焦點，友威科第二 - 鑫科 (3663-TW)，鋁合金基板出貨扇出型面板級封裝，股價最高來到 89.7 元，這波操作總共迎接 8 根漲停，7/31 全部出清，股價 52~84 元，大賺 + 61%，低檔佈局，安心大獲利，8/6 與大家分析，月線 68 元買點浮現，連續兩天漲停，繼續賺錢。

王者歸來 - 友威科 (3580-TW)，扇出型面板級封裝，設備股最先受惠，上一波大賺 + 60%，這波月線佈局，100 元以上價差操作，大賺 + 22%，7/31 買回，這波跟著台股回測季線附近，佈局機會，今天股價最高 89.7 元，跟著龍哥，掌握操作節奏，簡單獲利。

8 月黑馬飆股【鑫科第二】，積極切入濺鍍薄膜與晶圓載具市場，應用在半導體、散熱、光學、扇出型設備等領域，等於是友威科和鑫科的綜合體，今年漲幅嚴重落後友威科與鑫科，股價完成底部型態轉強，跟著台股震盪，回測月線，佈局機會，昨天大漲 7% 多，潛在上漲空間 + 30~50%，一起賺錢！

最新佈局【AI 績優飆股】，AI 伺服器和 AI PC，對 HBM 需求強勁，本益比 11 倍相對偏低，股價往 20 倍靠攏，潛在上漲空間高達 + 50%，今天平盤附近佈局，股價最高大漲 8% 多，8 月開始搶錢。

採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師

台股醞釀堅強底部，AI 績優飆股就是【他】

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