鉅亨網新聞中心 2024-08-06 18:00

‌



大華國際投顧蘇建豐指出，昨天融資上市櫃大減 260 億，自營商上市櫃大賣 600 億，籌碼越來越乾淨，台股融資維持率來到 139%，通常維持率低於 145% 就準備落底，135~140% 是股災殺盤，因此維持率來到 139%，研判短線落底不遠了，加上台股離 10 日線負乖離率高達 10%，美國上週 VIX 恐慌指數出現長上影線，陷入恐慌之後開始穩定，這幾天外資陸續大幅度回補空單，這些都是轉折的訊號，但是目前盤勢偏空，上漲先視為反彈，操作方式不變，搶反彈快狠準，不要談戀愛，如果操作不能跟上盤面輪動速度，建議觀望不操作，等待盤勢穩定再擴大操作。

‌



台股要反彈，當然要先看止跌，至少要先看到不破低點或長下影線的初步止跌訊號，沒有止跌訊號就不要隨便進場，今天台股開高後，快速回測，櫃買指數甚至大跌將近 5%，研判是融資斷頭賣壓，最後壓回的機率很高，投資朋友不要過度殺低。

優質股浮現投資價值，台積電 (2330-TW) 昨天打到跌停 813 元，千元以上的台積電人人搶，為何 813 元的台積電不能買呢？產業趨勢不變持續成長，想買的人，現在就是機會，建議可以分批佈局。

友威科第二 - 鑫科 (3663-TW)，鋁合金基板出貨扇出型面板級封裝，股價最高來到 89.7 元，這波操作總共迎接 8 根漲停，7/31 全部出清，股價 52~84 元，大賺 + 61%，低檔佈局，安心大獲利，現在跟著台股回測月線，買點浮現，可以開始留意。

王者歸來 - 友威科 (3580-TW)，扇出型面板級封裝，設備股最先受惠，上一波大賺 + 60%，這波月線佈局，100 元以上價差操作，大賺 + 22%，7/31 買回，這波跟著台股回測季線，相對強勢，佈局機會，跟著蘇建豐，掌握操作節奏，簡單獲利。

8 月黑馬飆股【鑫科第二】，積極切入濺鍍薄膜與晶圓載具市場，應用在半導體、散熱、光學、扇出型設備等領域，等於是友威科和鑫科的綜合體，今年漲幅嚴重落後友威科與鑫科，股價完成底部型態轉強，跟著台股震盪，回測月線，佈局機會，潛在上漲空間 + 30~50%，一起賺錢！

無差別下跌，害怕很正常，但是不要跟著恐慌，好股票反而是機會，現在的大跌創造後面更大的上漲空間，持股有任何問題，歡迎來找蘇建豐，一起討論，一起努力渡過！

【Line ID】@lung88988

採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師

台股轉折訊號越來越多，危機就是轉機！

FB 頻道 https://www.facebook.com/stockfuturelung5

LINE 官方帳號 https://lin.ee/NoCbIJF

ID:@lung88988