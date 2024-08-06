台股轉折訊號越來越多，危機就是轉機！
鉅亨網新聞中心 2024-08-06 18:00
全球股災，主要原因在於日圓升值導致價差交易，機構法人賣出全球資產，昨天台股大跌 8.35% 多，台指期貨打到跌停，市場全面恐慌，不過轉折訊號越來越多。
大華國際投顧蘇建豐指出，昨天融資上市櫃大減 260 億，自營商上市櫃大賣 600 億，籌碼越來越乾淨，台股融資維持率來到 139%，通常維持率低於 145% 就準備落底，135~140% 是股災殺盤，因此維持率來到 139%，研判短線落底不遠了，加上台股離 10 日線負乖離率高達 10%，美國上週 VIX 恐慌指數出現長上影線，陷入恐慌之後開始穩定，這幾天外資陸續大幅度回補空單，這些都是轉折的訊號，但是目前盤勢偏空，上漲先視為反彈，操作方式不變，搶反彈快狠準，不要談戀愛，如果操作不能跟上盤面輪動速度，建議觀望不操作，等待盤勢穩定再擴大操作。
台股要反彈，當然要先看止跌，至少要先看到不破低點或長下影線的初步止跌訊號，沒有止跌訊號就不要隨便進場，今天台股開高後，快速回測，櫃買指數甚至大跌將近 5%，研判是融資斷頭賣壓，最後壓回的機率很高，投資朋友不要過度殺低。
優質股浮現投資價值，台積電 (2330-TW) 昨天打到跌停 813 元，千元以上的台積電人人搶，為何 813 元的台積電不能買呢？產業趨勢不變持續成長，想買的人，現在就是機會，建議可以分批佈局。
其餘留意，台達電 (2308-TW)，光寶科(2301-TW)，精材(3374-TW)，廣達(2382-TW)，鴻海(2317-TW)，華碩(2357-TW)，聯發科(2454-TW)，台光電(2383-TW)，台燿(6274-TW)，大立光(3008-TW)，弘塑(3131-TW) 等。
8 月自動化工業展，黃仁勳可望再來台，機器人概念要特別關注，所羅門 (2359-TW)，穎漢(4562-TW)，昆盈(2365-TW)，羅昇(8374-TW)，精聯(3652-TW)，盤儀(3594-TW) 等。
友威科第二 - 鑫科 (3663-TW)，鋁合金基板出貨扇出型面板級封裝，股價最高來到 89.7 元，這波操作總共迎接 8 根漲停，7/31 全部出清，股價 52~84 元，大賺 + 61%，低檔佈局，安心大獲利，現在跟著台股回測月線，買點浮現，可以開始留意。
王者歸來 - 友威科 (3580-TW)，扇出型面板級封裝，設備股最先受惠，上一波大賺 + 60%，這波月線佈局，100 元以上價差操作，大賺 + 22%，7/31 買回，這波跟著台股回測季線，相對強勢，佈局機會，跟著蘇建豐，掌握操作節奏，簡單獲利。
8 月黑馬飆股【鑫科第二】，積極切入濺鍍薄膜與晶圓載具市場，應用在半導體、散熱、光學、扇出型設備等領域，等於是友威科和鑫科的綜合體，今年漲幅嚴重落後友威科與鑫科，股價完成底部型態轉強，跟著台股震盪，回測月線，佈局機會，潛在上漲空間 + 30~50%，一起賺錢！
無差別下跌，害怕很正常，但是不要跟著恐慌，好股票反而是機會，現在的大跌創造後面更大的上漲空間，持股有任何問題，歡迎來找蘇建豐，一起討論，一起努力渡過！
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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師
台股轉折訊號越來越多，危機就是轉機！
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