股債負相關性正在回歸 美債重新發揮避險作用

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 17:00

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隨著大量投資者湧入債券，多年來一直主張資產多元化的基金經理，終於得到平反。

近年來，這是一個明顯不受歡迎的建議。直到本月股市開始下跌，對債券的避險需求迅速飆升，幫助 10 年期美債殖利率一度推至 2023 年年中以來的最低水準。

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股債長期以來的負相關，過去一段期間一直受到質疑，尤其是在 2022 年，這種相關性完全崩潰，當時股市遭到拋售，是由於通膨爆發，而聯準會快速升息所導致的，這導致債券在股市下跌時，根本無法提供任何保護。

不過，近日股市的突然暴跌，其原因來自投資者對經濟衰退的擔憂，這讓聯準會快速降息的預期升溫，在這種環境下，幫助債券表現得非常好。

標普 500 指數在 8 月的前三個交易日下跌了約 6%，而美國國債市場卻上漲了近 2%。這使得將 60% 的資產投資於股票、40% 的資產投資於債券的投資者，表現更優於完全押注股市的投資人。

隨著股市在過去幾天企穩，債券抹去大部分漲幅，但更廣泛的觀點—即固定收益在市場混亂的時刻有助避險，這一方法重新獲得驗證。

TwentyFour Asset Management 投資組合經理 George Curtis 表示，他們一直在購買政府債券。這是一種對沖。實際上，他們從幾個月前就開始增持，一方面是因為現在美債的殖利率更高，另一方面，是因為他也預計，隨著通膨的消退，舊有的股票 - 債券關係將回歸。

儘管如今債券市場令人興奮，但仍有許多像摩根大通債券基金經理 Bill Eigen 這樣的人對重返市場持謹慎態度。

Eigen 管理著規模 100 億美元的摩根大通戰略收入機會基金 (JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund)。過去幾年，他持有的基金有一半以上是現金，主要投資於美國國債等現金等價物的貨幣市場基金。

Eigen 不相信通膨真的夠溫和，也不相信經濟疲軟到值得聯準會採取寬鬆措施來改變這種局面。