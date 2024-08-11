這2檔千億級債券ETF近月報酬最佳 法人：債券未來還有戲

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-11 09:50

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壞消息就是好消息！美國經濟數據轉弱，顯現出高利率的不良效果，市場高喊聯準會太晚降息，下個月降息勢在必行，債券 ETF 已提前反應降息預期，這兩周可看到多檔債券 ETF 價格直線飆升，債券報酬終於由黑轉紅，也讓投資人笑了。觀察市面上規模千億元以上的債券 ETF，以近一月報酬來看，00687B、00679B 兩檔表現最為亮眼。

法人指出，債券價格是跟殖利率呈現反向，聯準會過去暴力式升息，但降息會慢慢來，根據 Fed 在 6 月公布的點陣圖來看，以中位數計算，到 2026 年底有 9 碼的降息空間，後續表現還可期待。

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針對這陣子股跌債漲的情形，ETF 投資專家認為，降息要來了，代表接下來 1-2 年就是債券的天下，許多去年進場放到現在的投資人急於見紅出場，專家認為，債券是很簡單的數學題，長天期美債 ETF 的持債存續期間大約有 17 年左右，代表利率下降 1%，債價就會跟著存續期上漲 17%，下降 2%，債價就有 34% 的「暴力式報酬」，近一月債券 ETF 漲幅平均只有 1.5%，才剛開始要起漲，此時還不到賣點。

進一步觀察市面上規模千億元以上的債券 ETF，近一月的報酬率，規模最大的元大美債 20 年 (00679B-TW)，報酬率有 3.0%、規模次高的群益 ESG 投等債 20+(00937B-TW)，報酬率是 0.5%、規模第三高的國泰 20 年美債 (00687B-TW)，報酬率則有 3.3%。