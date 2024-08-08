35檔債券ETF 8月除息大戰開打 票面利率最高10檔出列

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-08 10:15

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8 月債券 ETF 除息大戰即將開打，總計 35 檔將進行除息，若從 1 檔債券能否提供穩定現金流的票面利率指標來看，最高的前 10 檔債券 ETF，都有達到 5% 以上的水準，債券類型從非投資等級債、投資等級債到產業債都有。

若加上最近一次年化配息率來綜合比對，有 2 檔債券 ETF 的年化配息率相對突出，同時也是票面利率居前的債券 ETF，皆是聚焦非投資等級債券，其中又以沒有 CCC 級以下信用評級債券的凱基美國非投等債 (00945B-TW) 其票面利率超過 8%，最為令人驚豔。

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凱基美國非投等債基金經理人鄭翰紘表示，00945B 因為篩選機制設計納入剔除 CCC 評級債的條件，加上聚焦美國成熟市場企業所發行的債券，因此 152 檔成分債平均評級達到 B+ 的水準，當中不乏國際知名大企業。另精進指數編製方式，讓票面利率更優化。