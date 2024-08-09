債市風雲再起！彰銀推千元好Bond 2.0版 新增10檔外國債券

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-09 19:09

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彰化銀行 (2801-TW) 繼 6 月推出「千元好棒 Bond」，調降數位通路指定標的外國債券投資門檻，深獲小資族群青睞，近期再推出「千元好棒 Bond」升級版，擴大活動適用標的至 10 檔外國債券，包含美國公債、美國高信評公司債、澳洲公債等，投資門檻調降至 1,000 美元起 / 1,000 澳幣起，多元化的債券標的，滿足不同風險偏好和投資目標的客戶需求。

彰化銀行今年上半年外國債券銷售量較去年同期翻倍成長，吸引不少投資人踴躍進場布局固定收益商品，為滿足民眾多元的投資需求，即日起至 113 年 12 月 31 日止，透過個人網路銀行或彰銀行動網 APP 信託平台申購指定外國債券，即可以美元 1,000 元、2000 元起，或澳幣 1000 元起入手精選標的外國債券，並享有申購手續費五折的優惠，讓投資變得更加輕鬆便捷。

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隨著美國聯準會（Fed）預期的降息時間逐漸明朗，美債投資價值呈長期趨升情勢，是現階段股市震盪之際防禦配置首選。為了讓更多小資族群和一般民眾能夠把握這一波投資良機，彰化銀行推出「千元小心基」、「小資 0 負擔」基金定期定額 0 手續費優惠，再推出「千元好棒 Bond」升級版優惠活動，調降特定外國債券申購金額門檻，讓一般民眾能夠參與外國債券投資，掌握金融趨勢，輕鬆進入海外投資市場，佈局固定收益商品。

彰化銀行近年致力發展數位金融服務，除於網路銀行及彰銀行動網 APP 提供開戶、轉帳匯款、外匯服務，也提供線上申購基金、外國債券、外國股票、外國 ETF 的全方位數位理財信託服務，持續傾聽民眾的需求，創新金融商品，打造更貼近民眾生活的理財方案，協助客戶順應潮流、掌握世界脈動，實現財務目標。