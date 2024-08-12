美7月CPI與零售銷售數據公布前夕 美債殖利率小幅走高

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-12 17:26

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美債殖利率在美國時間周一 (12 日) 早盤小幅走高，市場關注未來一周美國經濟動態，包括周二 (12 日) 將公佈的 7 月生產者物價指數 (PPI)、隔天公佈的 7 月消費者物價指數(CPI) 以及周四 (15 日) 公佈的 7 月零售銷售數據，以及每周初領失業救濟金數據。

即將公布的通膨和零售銷售數據，或將緩解投資人近來對美國經濟衰退的擔憂，以及降低聯準會 (Fed) 大幅降息的可能性。市場認為 Fed 在 9 月 18 日會議後降息 2 碼機率為 85%。

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但在美國上周公布的服務業和失業數據好於預期，加上美股反彈後，降息 2 碼的機率已降至 46.5%，目前市場認為較有可能降息 1 碼。

法國興業銀行美國首席經濟學家 Stephen Gallagher 表示，投資人近來對於「聯準會更大幅度、更快降息」的要求仍為時過早，光從經濟數據來看，Fed 很有可能在 9 月和 12 月分別降息 1 碼。

Fed 上月開會後決定將利率維持於 5.25% 到 5.5% 不變，但暗示將考慮在 9 月降息，具體則取決於通膨和勞動市場的經濟數據訊號。

美國 10 年期公債殖利率上周一 (5 日) 曾跌破 3.7%，創下近一年新低，但上周四 (8 日) 隨即重返 4%，隔天則略跌至 3.94% 附近，今日則回升至 3.9647%，上漲逾兩個基點，2 年期美債也上漲超過兩個基點至 4.0817%，只要周三 (14 日) 發布的新通膨數據存在不確定性，債券價格和殖利率就會朝相反方向波動。