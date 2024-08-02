台股股災歸咎三原因 法人：可轉進債券ETF避衰退風險
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-02 18:16
台股今 (2) 日重挫千點，創史上單日最大跌點，中國信託投信表示，此波全球股市回檔，初步分析可歸納三大原因，首先是地緣政治風險，第二為華爾街對於 AI 泡沫的擔憂重新燃起，第三則是投資人對經濟衰退的恐懼。
投資人若擔憂經濟衰退風險，建議可轉向波動較小且有降息題材利多的美債 ETF 或高評級債 ETF，或定期定額布局半導體相關 ETF，靜待衰退風險疑慮消除市場回穩，掌握長線投資契機。
中信投信分析，美國總統大選、法國國會重新改選，以及烏俄戰爭及中東以巴衝突帶來的不確定因素；其次，谷歌 (GOOG-US) 日前公布優於預期的財報，但盤後股價下跌，主因市場憂心其對 AI 基礎建設大舉投資，卻看不到轉化為獲利的模式，恐影響公司營運前景。
第三，美國聯準會日前公布利率決策，宣布利率不變，且聯準會主席鮑爾表態，最快 9 月即有機會降息，原對資本市場是短多，但隨後公布的製造業數據遠低於預期，且就業情形放緩，投資人擔憂聯準會降息步調已慢，經濟並非如聯準會所預期的軟著陸，而是有陷入衰退的可能性。
隨著避險情緒蔓延，加上美國科技大廠英特爾 (INTC-US) 公布財報遠遜預期，且預計裁員 15% 並停發股利，拖累科技股重挫，連帶影響今天亞洲股市，今年以來漲勢最亮眼的台、日股受創最深，跌幅都在 4% 以上。
展望後市，中信投信表示，今晚美國將公布非農就業人口數據，市場恐仍有波動。然而，AI 需求確實存在，目前也已發展出多樣實質運用，尚看不出有泡沫化跡象，半導體發展前景依舊可期。
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