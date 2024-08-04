本週操盤筆記：主要經濟體7月服務業景氣、財報季續跑

鉅亨網新聞中心 2024-08-04 21:50

本週操盤筆記 (0805-0809)

1. 主要經濟體服務業景氣

美國、歐洲、中國、日本等主要經濟體陸續公布最新服務業景氣報告，投資人將藉此一窺這些經濟體的成長狀況。

此前，美國公布數據顯示就業市場顯著降溫，7 月非農新增就業人數創 3 年半新低，而且失業率還升至近 3 年新高，觸發被視為經濟衰退領先指標的「薩姆規則」(Sahm Rule)。隨著恐慌情緒加速蔓延，交易員開始押注聯準會 (Fed)9 月降息兩碼 (50 個基點) 的可能性，並預估今年降息幅度會超過 110 基點。

由於 7 月非農就業報告遠遜預期、失業率飆升，引發經濟衰退擔憂，美股主要指數上週收黑，其中以科技股為主的那斯達克指數更是跌入修正區間。

自 Fed 透露準備 9 月降息的訊號以來，現在市場任何的壞消息都不再是好消息，而是會引發投資人恐慌的悲報。

值得注意的是，本週仍有數位 Fed 官員發表談話，其中今年在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 擁有投票權的舊金山聯準銀行總裁戴莉的發言備受矚目。