摩根大通、花旗預估Fed今年內會有兩次兩碼降息

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-03 02:00

花旗經濟學家預估 Fed 會在 9 月、11 月將降息兩碼 (50 個基點)，然後 12 月再降息 1 碼 (25 個基點)，此前該行經濟學家預料 Fed 會在今年剩下的 3 次會議上降息 1 碼。Veronica Clark 和 Andrew Hollenhorst 預測，到 2025 年中期，Fed 會在每次會議上降息 25 個基點，將政策區間調至 3% 至 3.25%。

摩根大通經濟學家 Michael Feroli 更激進，雖然他還預測 9 月和 11 月降息兩碼，隨後每次會議都將降息 1 碼，但在 9 月 18 日的下一次會議之前「有充分的理由採取行動」。不過 Feroli 在報告中寫道，Fed 主席鮑爾可能不想「在已經充滿事件的夏季增添更多噪音」。

Feroli 認為，就周五非農公布後來看，這份數據應該是能說服 Fed 早在本周三宣布降息，即使勞動市場狀況的疲軟從現在開始有所緩和，Fed 似乎至少偏離 100 個基點，甚至可能更多。

利率期貨顯示，交易員認為 9 月降息兩碼的可能性超過 70%，預估到年底前總共會降息約 115 個基點。

這一定價走勢讓人回想起今年初存在的分歧，當時市場預測 Fed 今年最多將降息 6 次每次 1 碼，而 Fed 決策者當時預估，根據其預測中位數會將降息 75 個基點，6 月的預測中位數調整為 25 個基點，9 月保持不變。

芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 本周五受訪時表示，Fed 不會對任何一項經濟數據做出過度反應，這與鮑爾本周三的言論相呼應。

在就業報告公布後，以 Jan Hatzius 為首的高盛經濟學家曾預測 9 月和 12 月將降息 1 碼，然後 11 月會第三次降息。如今該行經濟學家在報告中寫道，雖然 7 月的數據可能誇大勞動市場的疲軟，但如果 8 月的報告也疲軟，9 月降息兩碼「很有可能」。