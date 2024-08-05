台積電在美國被告 侵犯七項專利

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 07:33

一家註冊地在美國的 Advanced Integrated Circuit Process LLC（AICP）公司，上周四（1 日）在美國德州東區地方法院向台積電 (2330-TW) 發起專利侵權訴訟，指控台積電侵犯七項積體電路相關專利。

AICP 認為，台積電為飛思卡爾（現為恩智浦）生產了 HMP 工藝產品、為聯發科 (2454-TW) 生產了 28 奈米節點的工藝產品，以及台積電為蘋果 (AAPL-US) A15 Bionic 半導體器件生產使用 FinFET 的 5、7、10、16 奈米節點工藝產品，都侵犯了 AICP 的專利。

從 AICP 的策略可以看出，此次訴訟用六件專利指向了台積電 28 奈米工藝，應該是此次維權的重點。另有一件專利 US8,796,779 指向了台積電使用的 FinFET 技術的 5、7、10、16 奈米工藝，應該是策應。