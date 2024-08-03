〈美股盤後〉非農爆冷 費半崩跌5% 那指陷入修正

鉅亨網編譯羅昀玫 2024-08-03 05:41

因投資人對爆冷的非農就業報告感到擔憂，恐慌指數 VIX 竄升超 25%，美股主指週五 (2 日) 收盤大幅走低，高盛引領銀行股下滑，亞馬遜股價跌破 200 日均線，英特爾下殺近 27%，道瓊大跌超 600 點，費半暴跌超 5%，那指陷入修正區間。

10 年期公債殖利率週五暴跌 185 個基點至 3.79%，創去年 12 月以來最低。10 年期和 30 年期美債殖利率本週分別下跌 40.4 個基點和 34.5 個基點，至 3.8% 和 4.1%，創下自 2020 年 3 月 6 日結束以來的最大單週跌幅。

美國 7 月非農就業僅新增 11.4 萬人，遠低預期、失業率升至 4.3%，慘淡的就業報告發布後不久，華爾街撕毀 24 小時前提出軟著陸前景，敦促聯準會不僅要降息，而且要大幅降息，來因應美國央行可能政策失誤的風險。

根據 CME FedWatch 工具，交易員認為 9 月降息兩碼的可能性超過 70%，預估到年底前總共會降息約 115 個基點。

麥格理和高盛預估，聯準會可能在年底前的所有三次會議上降息。花旗經濟學家預估，聯準會在 9 月、11 月連續降息兩碼，然後 12 月再降息 1 碼。摩根大通更激進預測 9 月和 11 月各降息兩碼，接下來每次會議都降 1 碼。

美股週五 (2 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數大跌 610.71 點，或 1.51%，收 39,737.26 點。

那斯達克指數大跌 417.98 點，或 2.43%，收 16,776.16 點。

S&P 500 指數大跌 100.12 點，或 1.84%，收 5,346.56 點。

費城半導體指數暴跌 251.83 點，或 5.18%，收 4,607.76 點。

NYSE FANG + 指數大跌 312.21 點，或 2.87%，收 10,550.23 點。

標普 11 大板塊中有 8 大板塊染血，非必需消費品、金融和能源領跌。必需消費品逆勢收紅。 (圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王幾乎全倒。Meta (META-US) 下跌 1.93%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.69%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.40%；微軟 (MSFT-US) 跌 2.07%；亞馬遜 (AMZN-US) 暴跌 8.78%。

台股 ADR 再逢猛烈抛售。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 5.26%；日月光 ADR (ASX-US) 大跌 6.20%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.48%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 2.21%。

企業新聞

輝達 (NVDA-US) 收低 1.78% 至每股 107.27 美元。避險基金 Elliott 表示，晶片巨頭輝達 (Nvidia) 正處於「泡沫」之中，人工智慧技術推動令這家晶片製造巨頭股價「過度炒作」。

避險基金 Elliott 認為輝達處於「泡沫」之中 (圖片：shutterstock)

晶片巨頭英特爾 (INTC-US) 週五下殺 26.06% 至每股 21.48 美元，創下 1974 年以來最大跌幅，該股收盤價格處於 2013 年以來新低。英特爾宣布暫停配息並且大幅裁員，以資助其成本高昂的晶片製造業務實現轉虧為盈。

亞馬遜 (AMZN-US) 重摔 8.78% 至每股 167.90 美元，跌破 200 日均線。亞馬遜週四盤後公布第三季營收和利潤均未達到預期。亞馬遜預計第三季銷售額為 1540 億美元至 1585 億美元，分析師預測為 1584.3 億美元。

蘋果 (AAPL-US) 勉強收紅 0.69% 至每股 219.86 美元。蘋果週四財報勝預期，營收達 857.8 億美元，相較去年同期成長 5%，淨利則達 214.5 億美元，對比去年同期增加 7.9%。雖然整體營收維持增長，但 iPhone 與 Apple Watch 產品銷售則呈現下滑。

雪佛龍 (CVX-US) 公布第二季獲利低於華爾街預期後，該公司股價下跌 2.67% 至每股 148.55 美元。

經濟數據

美國 7 月非農新增就業報 11.4 萬人，預期 17.6 萬人，修正後前值 17.9 萬人

美國 7 月失業率報 4.3%，預期 4.1%，前值 4.1%

美國 7 月平均每週工時報 34.2 小時，預期 34.3 小時，前值 34.3 小時

美國 7 月平均每小時薪資年增率報 3.6%，預期 3.7%，修正後前值 3.8%

美國 7 月平均每小時薪資月增率報 0.2%，預期 0.3%，前值 0.3%

美國 7 月勞動參與率報 62.7%，預期 62.6%，前值 62.6%

美國 6 月耐久財訂單月增率修正值報 - 6.7%，預期 - 6.6%，前值 - 6.6%

美國 6 月工廠訂單月增率報 - 3.3%，預期 - 2.7%，前值 - 0.5%

華爾街分析

隨著拋售潮席捲華爾街，科技巨頭淪陷，分析師稱，投資人對大規模人工智慧 (AI) 投資的耐心有限。核心業務的任何弱點都會加劇華爾街的審查。

Capital Economics 分析師表示：「7 月就業人數急劇放緩和失業率急劇上升，使得美國央行不可避免地將於 9 月份降息，這將增加人們對聯準會將透過降息 2 碼來啟動寬鬆週期的猜測。」

Manulife Investment Management 高級投資組合經理 Nathan Thooft 稱：「非農就業數據助長經濟疲軟的說法，但我認為市場目前反應過度，目前對降息的預期過高。經濟正在走弱，但沒有足夠的證據表明迄今數據是經濟的喪鐘。」