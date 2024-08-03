美股盤中持續走低 那指跌入修正區間、標普500指數恐創兩年來最差單日表現

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-03 00:59

截稿前，道瓊工業指數跌近 800 點或近 2%，那斯達克綜合指數跌逾 450 點或近 2.6%，標普 500 指數跌近 2.2%，費城半導體指數跌近 5.4%。

Plumb Funds 執行長兼投資組合經理 Tom Plumb 表示：「這是一次老式的回調。我們把經濟火炬從成長的觀點傳遞給了需要政府干預、降低利率以穩定經濟的觀點。」

號根據路透對 LSEG 資料分析，在過去 44 年裡，那斯達克指數在 24 次觸及新高後進入修正區間，即大約每兩年一次。不過那斯達克指數今年迄今仍上漲 12%、標普 500 指數從歷史高點下跌約 6%，今年以來也上漲 12%。

這家電子商務巨擘周五盤中股價下跌 8.63%，每股暫報 168.19 美元。此前該公司上季營收與未來財測均不及華爾街分析師預期。亞馬遜的跌幅拖累了非必需消費品板塊，即將迎來自 2022 年 5 月 18 日下跌 6.6% 以來最糟糕的一天。

另一方面，投資人紛紛湧入債市避險，10 年期美國公債殖利率跌至去年 12 月以來新低，截稿前報 3.836%。

LPL Financial 首席技術策略師 Adam Turnquist 表示，美股周五的下跌是牛市的「自然過程」，在經歷了大幅上升趨勢後，牛市正在恢復。

他說：「(那斯達克指數) 在進入 7 月時非常超買，半導體也是如此。在這個階段，許多對 AI 的熱情並沒有真正得到現實的檢驗，但這並非 AI 故事的結局。」

本周動盪的一周，前一個交易日的嚴重拋售影響了全球股市。聯準會 (Fed) 本周三雖然仍維持利率不變，但強烈暗示將在 9 月份的下次會議上降息，美股隨之反彈。然而周五公布疲軟的就業數據後，許多投資人開始相信，或許 Fed 應該在早周三採取行動(降息)。

BMO 財富管理投資長 Yung-Yu Ma 表示：「只有當市場認為 Fed 看到或正在嗅出市場尚未意識到的東西時，市場才會受到 Fed 意外舉動的驚嚇。在這種情況下，是市場抓住了 Fed 沒有抓住的東西。」