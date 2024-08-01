美國房價多嚇人？237個城市「起家厝」至少100萬美元 頭期款得扛35%

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 10:42

近年來，美國的住房價格持續攀升，不斷創下新高，最近的房價走勢更是讓首次購房者感到困難重重。

根據房地產網站 Zillow 上週四發布的報告，起步房（即某一地區房價最便宜的三分之一的房屋）至少 100 萬美元以上的美國城市數量已達 237 個，創下歷史新高。而在 2019 年，這一數字僅為 84 個。

美國的房地產市場存在著明顯的路徑依賴效應。由於美聯準會 (Fed) 升息及隨之而來的高抵押貸款利率，許多房主減緩了換房速度，導致房源長期處於低位。除了供應端的疲軟，需求端的持續高漲也進一步推高了房價，使潛在購房者面臨更少的選擇。

不過，對於首次購房者來說，仍有一絲曙光。Zillow 的數據顯示，多數起步房價在 100 萬美元以上的城市主要集中在美國的少數幾州。雖然幾乎一半的州至少有一個起步房價超過 100 萬美元的城市，但全美近一半此類城市則集中在加利福尼亞州，該州擁有 117 個城市的起步房價超過百萬美元。其次是紐約州（31 個城市）、紐澤西州（21 個城市）、佛羅里達州和麻薩諸塞州（各 11 個城市）。

Zillow 指出：「對於房地產開發規定最嚴格的都市圈，通常會聚集最多起步房價超過百萬美元的城市，而這些地區的房屋擁有率也相對較低。」

根據 Zillow 的報告，從全美範圍來看，平均起步房價為 196,611 美元，在過去 5 年中增長了約 54.1%，超過同期整體 49% 的房價漲幅。

同時，Zillow 早前的數據顯示，當前美國購房者在購房時通常需要支付 35% 的首付，這一比例已不再是傳統的 20%。此外，房價中位數在 100 萬美元以上的城市數量也從去年的 491 個增加至 550 個。

然而，也有跡象顯示，房地產市場正在朝著更有利於購房者的方向轉型。隨著市場預期 Fed 將在今年晚些時候降息，目前的抵押貸款利率已有所下降，更多房源也陸續進入市場，建築商也在持續增加庫存。與此同時，潛在購房者則以創紀錄的速度退出市場。