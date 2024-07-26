高利率、高房價致美成屋銷售14年最慢 但有一群人很無感

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 17:19

新數據顯示，美國成屋銷售創 2010 年來最慢紀錄，主要因為房價再創新高且庫存持續增加。美國住房市場正處於民眾數十年最負擔不起的階段，房市買氣進入冷凍狀態，也對想進場買房者形成阻礙，但富人似乎不受影響。

根據美國近日公布的一些房地產數據，顯示房市出現較大變化。美國 6 月成屋銷售月減 5.4% 至 389 萬間，低於預期的 399 萬間，月減幅度也從 5 月的 0.7% 進一步擴大。房屋總庫存呈上升趨勢，但新屋開工有所增加，30 年房貸利率從 7% 下降到 6.87%。

這些數據顯示，高利率環境下美國房市已經不堪重負。總體來看，美國房市的主要銷售季節令人擔憂。美國 6 月新屋銷售略有下降，遠低於預期，中古房交易也連 4 月走降。

不過，根據全國房地產經紀人協會 (NAR) 數據，整體房市唯一的亮點是豪宅，價值超過 100 萬美元的房屋是上月唯一銷量上升的價格類別。

目前，30 年房貸利率約 6.8%，從 2019 年底到 2022 年初則在 3% 左右。任何需要借款的人如今購買同樣的房屋都要掏出更多的錢，但富人有足夠現金流可一次付清。

佛州 Douglas Elliman 豪宅房仲指出，富人都用現金購買。

結果就是，豪宅市場欣欣向榮，將美國最大豪宅建商 Toll Brothers(TOL-US) 股價推上歷史新高。該公司股價自去年初以來上漲約 160%，接近創紀錄水準，使 Toll Brothers 在這段時間成為標普中型股 400 指數第六大漲幅的個股，也是過去半年表現第二好的美國上市建商。

根據 Toll Brothers 今年 5 月公佈的第二財季財報，訂單強於預期，並提高了全年財測目標。

Zonda 首席經濟學家 Ali Wolf 指出，歷史上價格較高的房屋是利率上升時最先受到影響的，這一情況還未發生，高房產凈值和強勁股市表現讓美國富人抵抗了利率走高帶來的影響。