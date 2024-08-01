淨利暴跌近五成！全球第四大車廠旗下豪車品牌恐賣給中國 專家直指1原因

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 16:05

全球第四大車廠 Stellantis N.V(FCAU-US) 最新財報顯示，今年第二季營收下滑 14%，凈利也暴跌 48%，從去年淨利率全球第一的表現大幅滑落，顯然問題出自於該車廠內部，而這也引發外界臆測可能將旗下豪車品牌愛快羅密歐賣給中國車廠，即使執行長唐唯實此前曾堅稱不會向中國出售 Stellantis 旗下任何品牌。

Stellantis 是由飛雅特克萊斯勒 (FCA)、標緻雪鐵龍集團(PSA) 以各出資一半比例合併而成，旗下共 14 個品牌，其中飛雅特代表義大利，克萊斯勒代表美國，標緻雪鐵龍代表法國。

然而，這 14 個品牌的定位可以說是非常交叉混亂，最為明顯的就是這三組可相互替代的品牌，歐寶和 Vauxhall、標緻和雪鐵龍、道奇 RAM 及 Jeep。

之所以保留著 14 個品牌，既可以說時機未到，也可以說是照顧使用者感受，畢竟這些品牌也都是陪幾代用戶走過來的老人了，像標緻和雪鐵龍，都是法國國民汽車品牌。

Stellantis 此前也打算將愛快羅密歐、藍旗亞、DS 定位成瑪莎拉蒂的下位品牌，且自然也可化繁為簡，三個品牌只留一個。

裁撤、合併品牌的操作看起來殘酷，但其實在一百多年的汽車發展史上屢見不鮮，且一直在發生。

曾經是全球最大車廠的通用，在遭受 2008 年經濟危機衝擊前就已債務纏身，雖然破產重組後再次復活，但原本 8 個品牌只剩 4 個，歐寶和 Vauxhall 就是在當時被轉賣給 Stellantis。

汽車史早已證明單純的品牌聯合其實並非在做加法，沒有一個足以壓制群芳的主品牌，車廠很難實現真正的資源整合，且無法有效利用旗下品牌價值，則很容易陷入抱團取暖的虛假繁榮。

事實上，市場圍繞著愛快羅密歐是否會被賣給中國車廠的討論，也點出一個若要接手該品牌，中國車廠似乎是最有意願且最有實力買下的一個現實。

上月曾有外媒報導，義大利政府正考慮將兩個義大利汽車品牌 Innocenti 和 Autobianchi 賣給中國公司，希望這樣做能鼓勵中國車廠赴義大利建廠，帶動當地生產和就業。這兩個義大利汽車品牌名義上是 Stellantis 集團旗下的，但早已停產 20 多年。