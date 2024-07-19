東京漲幅世界第一！全球房價續攀高 歐美英日澳漲不停 陸港韓逆勢跌

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 13:08

全球房地產價格持續走漲，根據美國宏觀研究機構 ASR 數據，截至今年 4 月，全球房價指數年增率超過 3%，若以 2006 年的房價為基數 100，從 2006 年至今，全球 26 個主要國家房價整體呈上漲趨勢，漲幅接近 75%。

先從鄰國日本來看，去年房價一年漲 36%，東京 23 區新屋價格漲幅更超過 50%，排名世界第 1。在可預見的日本央行息且日元升值的形勢下，日本房價還會繼續往上走。

首先，由於全球經濟增速放緩，資金可去的地方不多，而日本房市仍是潛力較大的投資標的。其次，隨著日本開始擺脫通縮，日本民眾可能也開始意識到，如果不進行資產配置財富很有可能縮水，可產生收益的現金流，會比現金存款要好。最後，日本金融環境對比全球仍然寬鬆。

在美國，近來有「紐約地產女王」之稱的 Barbara Corcoran 預測現在是買房最佳時機，因房價很快就會上漲。根據全美房地產經紀人協會 (NAR) 數據，美國 5 月售出的成屋價格中位數為 41.93 萬美元(約 1271 萬台幣)，創下了 1999 年來最高紀錄，南部、中西部、東北部、中西部跟西部房價均呈現上漲。

與美國「同氣連枝」的英國，在房市表現也跟美國類似。英國最大房地產網站 Rightmove 上月的最新房價報告顯示，今年前 5 月連續走漲後，6 月漲勢暫歇，但房價依舊處在高位，均價為 37.5 萬英鎊 (約 1137 萬台幣)。從去年 6 月到今年 6 月，英國大部分地區房價均呈上漲趨勢，備受關注的倫敦地區有 1.4% 的漲幅。

此外，歐元區國家也也受到英美影響。根據全球房地產線上平台 Global Property Guide 數據，以今年 4 月為基準，過去一年葡萄牙房價中位數上漲 7.04%。從 2017 年到 2023 年，葡萄牙房價強勢上漲，平均每年上漲 9.2%。

但高房價背後，葡萄牙人收入一點都跟不上。根據信評機構惠譽的數據，葡萄牙全國房價平均價格是家庭年所得的 5.5 倍到 6 倍。

在南半球的澳洲，當地數據更讓人吃驚。根據 Proptrack 最新數據，澳洲房價上月創歷史新高，雖然增速放緩，但連 18 個月走漲，年增率 6.55%。

根據房地產網站 realestate 數據，上月澳洲中檔住房價格年增 6.55% 至 78.7 萬美元 (約 2385 萬台幣)，並創下新的紀錄，且雪梨即使已經是澳洲房價最貴城市，房價還在繼續飆升，過去一年房價中位數依舊漲了 6%。

Proptrack 數據則顯示，在過去兩年大部分時間裡，西澳省首府珀斯、南澳省首府阿德萊德和昆士蘭省首府布里斯本的房價增速最快，其中珀斯的房價過去一年大漲 22.52%，阿德萊德和布里斯本分別成長 14.61% 和 14.14%。

不過，在漲聲響遍全球之際，也有房價下跌的主要發達國家，南韓即為一例。

去年南韓房價大跌，今年也沒回彈，住房指數處於緩跌狀態。在 2023 年暴跌前，南韓房價過去 5 年平均漲幅 80%，但太愛炒房的結果，就是房市大起大落。

另外，香港近期房市也處於下跌狀態。即使今年 2 月底宣布撤銷所有房市限制措施如買家印花稅、新住宅印花稅和額外印花稅等，但結果只是曇花一現。

短期內，香港房市迎來交易量的激增，房價也有上漲，但後勁明顯不足。香港 5 月私人住宅售價指數跌至 305.9，月減 1.2%，結束連兩月升勢。

《中新社》報導指出，在目前利空因素較強情況下，房價指數將持續回軟，最快到今年第四季才有轉機。