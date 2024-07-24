房價高不可攀！Redfin：美國6月購屋合約取消量佔比創歷年同期新高

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-24 10:51

最新數據顯示，高房價正抑制房市交易活動，美國 6 月購屋合約取消比率創歷年同期新高，降價賣房比例也同創新高，且銷售天數有所拉長。

房地產經紀商 Redfin 周二 (23 日) 發佈報告指出，6 月購屋合約取消件數約有 5.6 萬份，佔購屋合約總數的 15%，是有紀錄以來同期最高比例。

Redfin 說，購屋者難以兌現承諾，主要因為買房比以往任何時候都貴。根據 Redfin 數據，美國 6 月房價中位數年增 4% 至 44 萬 2525 美元，30 年房貸平均利率為 6.92%。

即便賣家降低售價，但仍無法刺激買氣。大約五分之一的待售房屋在上月降價求售，為歷年同期最高水準。這一比例也較一年前增逾 14%，僅略低於 2022 年前 10 月創下的紀錄。

此外，上月賣出房屋的銷售天數較一年前增加 3 天至 32 天，待售房屋總數比一年前高出近 13%，增幅為史上最大。

然而，買氣依舊低迷，根據 Redfin 統計，6 月房屋銷量月減 0.5%，年減 1.1%，比新冠疫情爆發前還低了 21.5%。庫存正在增加，但需求下降，因此物件在市場上停留的時間更長，銷售也停滯不前。

Redfin 表示，銷售低迷是因為許多美國人買不起房，即便房貸利率上月有所下降，但一些買家正在觀望，希望利率會進一步下降。

一位舊金山房地產經紀人也說，買家變得越來越挑剔，他們會因為一些小問題而放棄，因為現在買房的每月成本太高。

根據全美不動產經紀人協會 (NAR) 數據，上月中古屋銷售月減 5.4% 至 389 萬棟，創去年 12 月以來最低，並低於市場預期，主要因為受到房價上升及高利息影響。上月中古屋銷售則年減 5.4%，房家中位數年年增 4.1% 至 42.69 萬美元，連兩月創歷史新高並連續 12 個月走增。