〈財報〉Meta Q2業績亮眼 Q3財測高於預期 激勵盤後大漲7%

鉅亨網編譯許家華 2024-08-01 08:17

Meta (META-US) 周三 (31 日) 盤後發布第二季財報，因獲利、營收與財測均超出華爾街預期，激勵盤後漲約 7%。

Meta 預期第三季營收介於 385 億美元至 410 億美元區間，即中值 397.5 億美元，高於分析師預期的 391 億美元。

近時確認，Meta 周三收高 11.64 美元或 2.51%，盤後大漲 7.17%，報每股 508.87 美元。截至周三，Meta 股價年內上漲 34%，是那斯達克指數漲幅的兩倍。

FY2024 Q2 (6 月 30 日止) 財報關鍵數字 vs 分析師預期 (LSEG 查訪共識)

EPS：5.16 美元 vs. 4.73 美元

營收：年增 22% 至 390.7 億美元 vs. 383.1 億美元

純利：年增 73% 至 134.7 億美元 (去年同期為 77.9 億美元，即每股 2.98 美元)

每日活躍用戶 (DAP)：2.7 億 (符合 StreetAccount 的估計)

營業利益：年增 58% 至 149 億美元

營業利潤：自去年同期的 29% 擴大至 38%

員工人數：年減 1% 至 70799 人

Meta 第二季營收年增 22%，較上年同期的 320 億美元成長，且連續 4 季成長率超過 20%。

Meta 財報顯示，其核心業務數位廣告市佔持續成長。廣告營收年增 22%，主要來自 Facebook 和 Instagram 應用程式。上周最大競爭對手 Alphabet (GOOGL-US) 財報顯示，Google 廣告銷售額僅成長 11%，因 YouTube 未達到預期。

Meta 表示，第二季費用為 242 億美元，其中包括 Meta 最近同意以 14 億美元和解德州臉部辨識資料訴訟的費用。

第二季資本支出為 84.7 億美元，低於分析師預期的 95.1 億美元。

Meta 預期，今年費用仍會維持在 960 億至 990 億美元不變，但收窄資本支出範圍至 370-400 億美元區間，之前最低底線為 350 億美元。

Meta 的財務狀況繼續受益於 2022 年底起的成本削減措施。雖然 Meta 大幅縮編，但持續在人工智慧 (AI)、虛擬實境(VR) 和擴增實境 (AR) 技術等尖端技術上投入巨資，以支撐建造元宇宙所需要的技術。

與其他科技巨頭類似，Meta 也在數據中心基礎設施和運算資源上投入大量資金，執行長馬克祖克柏稱這是保持競爭優勢所需。

祖克柏聲明指出，Meta 第二季表現強勁，今年年底前 Meta AI 預計將成為全球使用量最多的 AI 助理。「我們發布了第一個前沿級開源人工智慧模型，Meta AI 眼鏡吸引力持續良好，且我們的應用程式也成長良好。」