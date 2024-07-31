美Q2就業成本指數升幅低於預期 進一步強化9月降息預期

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-31 22:24

美國聯準會 (Fed) 密切留意的一項美國勞動力成本成長指標在第二季的降溫幅度超過預期，再加上其他數據顯示薪資增速放緩，成為通膨重新降溫的證據，支撐 9 月降息預期。

美國勞工統計局 (BLS) 周三 (31 日) 公布第二季就業成本指數 (ECI) 季增 0.9%，低於市場預期的 1.0%，也不及第一季的 1.2%；按年來看成長 4.1%，創 2021 年以來最小增幅。數據證實近期就業市場降溫，其他指標也顯示薪資成長放緩、企業招募速度放緩且失業率上升。

分析指出，第二季 ECI 疲軟數據將有助於緩解 Fed 的擔憂，即今年稍早美國幾個州提高最低薪資標準後，薪資壓力將加速。儘管如此，Fed 官員仍將對即將到來的薪資壓力保持警惕——尤其是考慮到一些實行與通膨掛鉤的最低薪資標準的州要到第三季才會上調。

根據報告，第二季 ECI 成長放緩的情況廣泛存在於民間企業，包括建築業、批發貿易和資訊產業。儘管有許多其他的收入指標發布得更頻繁——包括單月就業報告中的平均時薪數據——但經濟學家傾向於青睞 ECI，因為該指標不會因職業或產業之間就業構成的變化而扭曲，也是 Fed 青睞的薪資衡量標準。

觀察報告細項，文職人員的薪水在第二季成長 0.9%，是 3 年來的最小增幅，按年來看成長 4.2%，也是自 2021 年以來的最低水準。經通膨調整後，民間企業第二季福利成長 0.9%、薪資成長 1.1%，兩者都較第一季加速。

另外，未扣除通膨因素，第二季民間企業服務人員的薪資較上一季上漲 1%；商品生產業工人薪資上漲 0.2%，為 2009 年以來的最小漲幅，其中包括建築業，該產業的薪資降幅創歷史新高。

就業市場的強勁，包括實質收入的正成長，一直是維持家庭需求的關鍵。上周公布的數據顯示，6 月消費者支出保持健康，對希望在不破壞經濟的情況下給通膨降溫的 Fed 來說是令人鼓舞的跡象。