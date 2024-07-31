〈美股早盤〉晶片股領漲 主要指數開高 市場靜待Fed利率決策出爐

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-31 21:42

截稿前，道瓊工業指數漲近 40 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數漲近 370 點或近 2.1%，標普 500 指數漲近 1.3%，費城半導體指數漲近 5.3%。

美股開盤前主要指數期貨走高，其中先前受重創的晶片股帶動股市反彈，另外最新公布的經濟數據支撐 Fed 將發出 9 月降息訊號的押注。

有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，7 月民間企業就業人數經季節調整後增加 12.2 萬人，連續第四個月下滑，為今年 2 月以來新低，遠低經濟學家預期的 14.7 萬人，也不及 6 月向上修後的 15.5 萬人。

值得注意的是，7 月在職者的薪資比去年同期成長 4.8%，這是自 2021 年 7 月以來的最小增幅，比 6 月份下降了 0.1 個百分點。

ADP 首席經濟學家 Nela Richardson 表示：「隨著薪資成長放緩，勞動力市場正在配合美國聯準會 (Fed) 減緩通膨的努力。如果通膨回升，那不會是因為勞動力問題。」

與此同時，美國勞工統計局 (BLS) 同日公布的數據顯示，第二季勞動力成本降溫幅度超預期。

最新數據都暗示美國就業市場降溫，也讓市場對於 9 月降息更有信心。Fed 將於稍後公布最新利率決策，而 Fed 主席鮑爾隨後也將召開記者會，投資人緊盯是否有釋出任何 9 月降息訊號。

Macquarie 分析師 Thierry Wizman) 認為，Fed 需要「穿針引線」(thread a needle)。他指出，如果 9 月降息的訊號過於強烈，可能會嚇到交易員，讓他們覺得 Fed 認為未來經濟會突然疲軟，但如果訊號太弱，多頭可能不會滿意。

截至台北時間周三（31 日）21 時許：

焦點個股：

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 8.36%，至每股 112.40 美元

在美股本輪科技回檔中，輝達 (Nvidia) 股價過去一個月累計下跌逾 16%。儘管如此，這家人工智慧 (AI) 晶片巨擘還是獲得華爾街大行摩根士丹利 (MS-US) 的力挺。輝達 (NVDA-US) 周三 盤前股價上漲 6.80%，每股暫報 110.79 美元。

Uber(UBER-US) 早盤股價上漲 1.78%，至每股 64.21 美元

根據外媒周三報導，Uber 將攜手中國電動車巨擘比亞迪 (1211-HK)，將 10 萬輛電動車投放到前者的叫車平台上。依照多年合作關係，兩家公司將替司機提供更低的車輛售價和融資。雖然這是美國與中國企業間的一筆重大交易，然而投入範圍卻不包括美國。

波音 (BA-US) 早盤股價上漲 2.21%，至每股 190.99 美元

波音公司周三表示，由於其商用飛機和國防項目繼續陷入困境，該公司上季虧損擴大，營收也低於分析師預期。波音還表示，在試圖重新站穩腳跟之際，它聘請了擁有 30 多年航太業經驗的資深人士奧特伯格 (Robert “Kelly” Ortberg) 擔任下一任執行長。

今日關鍵經濟數據：

美國 7 月 ADP 新增就業人數報 12.2 萬，預期 14.7 萬，前值 15.5 萬

美國第二季勞動成本指數季增率報 0.9%，預期 1.0%，前值 1.2%

華爾街分析：

經濟學家、現任 Versaca Investments 負責人摩佑 (Dambisa Moyo) 在專欄文章中表達了對當前估值過高日益增加的擔憂。她指出，今年華爾街對人工智慧 (AI) 的熱潮極端地推高了大型科技股的收益，帶動三大主要股指屢創新高。