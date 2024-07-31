Fed利率決策、中東政治局勢擔憂 黃金本月價格將走揚

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-31 20:12

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯首腦之一哈尼雅 (Ismail Haniyeh) 於伊朗首都德黑蘭住處遇刺身亡後，黃金周三 (31 日) 價格走強。隨著市場焦點轉向美國聯準會 (Fed) 即將揭曉的利率決策，對降息的樂觀情緒推動黃金價格逐月走揚。

截稿前，黃金現貨價格上漲 0.36%，至每盎司 2,419.66 美元；黃金期貨價格則上漲 0.51%，至每盎司 2,464.35 美元，其中黃金現貨漲幅在本月超過 4%。與此同時，美元指數下跌 0.4%，美元走軟讓黃金對持有其他貨幣的買家更具吸引力。

ActivTrades 高級分析師 Ricardo Evangelista 表示：「我認為我們正在看到美元走弱，這對黃金總是有利的。這種疲軟一方面與市場預期有關，即 Fed 將在 9 月份採取某種積極的降息立場。另一方面，我們也看到地緣政治緊張局勢的升級。」

另一方面，Fed 將於台灣時間周四 (8/1) 凌晨兩點公布最新利率決策，市場預估利率將繼續維持不變，但會釋出 9 月降息的訊號。投資人將密切留意 Fed 主席鮑爾的記者會，尋找有關可能降息時機的任何暗示。

此外，稍晚有「小非農」之稱的 7 月 ADP 報告即將公布，緊接著還有周五 (8/2) 的非農就業報告。

截稿前，現貨銀上漲 1.07%，至每盎司 28.69 美元，市場預估銀價將連續第二個月下跌。Kinesis Money 在一份報告中稱，一些行業觀察人士表示，近期對中國經濟的擔憂引發了人們對中國白銀工業需求的疑慮，導致卑金屬 (Base metal) 市場走軟，進而打壓白銀市場人氣。