哈瑪斯首腦遇刺身亡加劇中東政治局勢擔憂 國際油價飆漲

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-31 21:05

國際油價周三 (31 日) 跳漲，原因是哈瑪斯首腦哈尼雅 (Ismail Haniyeh) 在伊朗首都德黑蘭住處遇刺身亡，再次引發外界對中東地區處於戰爭邊緣的擔憂。

截稿前，9 月交割的美國西德州原油期貨上漲 3.47%，至每桶 77.32 美元，今年迄今累積上漲 7.9%；9 月交割的布蘭特原油期貨上漲 2.68%，至每桶 80.74 美元，今年迄今累積上漲 4.8%。

另外，9 月交割的 RBOB 汽油期貨一度漲上漲 2.41% 至每加侖 2.44 美元，今年迄今上漲 16.2%；9 月交割的天然氣期貨上漲 2.07%，至每千立方英尺 2.08 美元，今年迄今價格下跌 17%。

根據外媒報導，伊朗最高領袖哈米尼 (Ayatollah Ali Khamenei) 將哈尼雅遇刺身亡一事歸咎以色列並表示有責任懲罰以國這一行為。

哈尼雅遇刺給以色列和哈瑪斯之間可能達成的加薩走廊停火協議增添更多不確定性，因為哈尼雅事會談的高級談判代表。

在石油資源豐富的中東地區敵對局勢加劇之際，國際油價上漲。迄今為止，石油市場已消化了中東局勢逐步升級的衝擊，包括葉門海上攻擊造成的貿易中斷，以及以色列與伊朗或真主黨 (Hezbollah) 之間的直接敵對行為，間歇性加劇中東局勢升級。

Rapidan 能源集團全球石油服務主管 Clay Seigle 表示，石油交易商一直在「錯誤定價」中東的地緣政治風險，由於俄羅斯對烏克蘭的戰爭「從未實現」，以及加沙薩地區持續 10 個月的戰爭，預估石油供應會中斷，市場「有點樂觀」。

他也說：「但現在我們正在進入中東局勢惡化的階段，這將引起石油交易商的注意，並促使他們將一些重大風險溢價返還給布蘭特原油價格。即使在我們看到潛在的實物供應中斷之前，至少也要開始 (每桶) 漲 5 美元。 」

Seigle 補充說：「我們在過去 1 至 3 天看到的事件意味著局勢的急劇惡化，這有可能讓我們擺脫 10 月 7 日以來雙方之間的可控升級階段，並將我們帶入石油和天然氣市場的新領域。」

其他分析師則質疑，從長期來看，最近的衝突升級是否有可能支撐油價。

PVM Associates 石油分析師 Tamas Varga 受訪時表：「我認為，暗殺發生在伊朗領土上的事實增加了風險和實際供應中斷的危險，因此油價上漲。儘管如此，我認為，除非進一步的升級明確威脅到該地區的實際產出，否則其支持性影響不會持續下去。」

瑞銀分析師 Giovanni Staunovo 對此表示贊同。他表示：「對中東緊張局勢升級的擔憂推高了原油價格。也就是說，只有在供應中斷的情況下，石油的地緣政治風險溢酬才會持續。油價的反應是溫和的，因為到目前為止還沒有出現供應中斷。」

油價變動之際，正值頗具影響力的石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 的聯合部長級監督委員會 (JMMC) 會議定於周四(8/1) 召開，評估各成員國的生產配額執行情況。