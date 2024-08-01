〈財報前瞻〉折扣策略提振iPhone中國銷售 蘋果上季營收有望恢復成長

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-01 01:30

蘋果 (AAPL-US) 將於周四 (8/1) 美股盤後公布第三季 (截至 6/30) 財報，分析師預估該季營收有望恢復成長，較去年同期成長 3.3%，扭轉第二季年減 4.3% 的頹勢，原因是蘋果祭出 iPhone 大幅折扣贏回部分中國客戶，同時憑藉全新設計售出更多台高利潤的 iPad。

LSEG 的數據顯示，蘋果第三季 iPhone 的銷售量預估將下降 2.2%，較第二季 10.5% 的降幅有了很大改善，iPhone 占蘋果營收的近一半。

分析師直言 iPhone 最糟糕的時期可能已經過，預料 iPhone 16 系列可能會在 9 月迎來一個強勁的升級周期，此前蘋果在 6 月全球開發者大會 (WWDC) 上表示，正準備在其所有設備上引入人工智慧 (AI) 功能。

華為在中國重新崛起的壓力下，蘋果在 5 月對部分 iPhone 機型提供高達人民幣 2,300 元 (合 317 美元) 的折扣。IDC 的數據顯示，這有助於將今年第一季 iPhone 在中國銷量的降幅收窄至 3.1%，而今年第一季的降幅為 6.6%。

CFRA Research 分析師 Angelo Zino 表示：「該公司在該地區的命運正在扭轉。蘋果的人工智慧計畫應該會吸引對功能敏感的市場的客戶。」

在 AI 競賽中落後於競爭對手微軟 (MSFT-US) 和 Alphabet(GOOGL-US) 旗下的 Google 數月之後，蘋果計劃將 OpenAI 的 ChatGPT 引入其設備，並通過新的「Apple Intelligence」技術來完善包括 Siri 在內的一系列應用程式。

此舉幫助蘋果重新奪回被微軟搶走的全球最有價值公司的桂冠。蘋果股價在過去 3 個月上漲了近 30%，不過最近大盤在大型股的帶動下出現拋售，導致蘋果股價較 7 月 15 日創紀錄下跌 7% 以上。

IDC 全球追蹤團隊的研究總監 Nabila Popal 表示：「蘋果公司的 AI 策略公告在全球範圍內受到了非常好的歡迎，有助於改善消費者對該品牌的認認度，並引發期待。」

Popal 補充說：「如果 iPhone 15 Pro 和 Pro Max 在 4 月至 6 月的一季內出現激增，我不會感到驚訝，因為 Apple Intelligence 已準備就緒。」

iPad 上季銷量估增 14.1%、服務業務逐漸成為營收支柱

與此同時，分析師預估 iPad 第三季銷量可能成長 14.1%，為 2022 年假期購物季以來的最快成長速度。此前，蘋果在 5 月推出了一款專注於 AI 的新 IPad Pro 與款 IPad Air，以提振對過去兩年萎靡不振的產品線的需求。

至於 Mac 第三季的銷量預估將成長 2.6%，然而其穿戴式裝置和配件業務可能會繼續下滑，下降 6%。

另外蘋果第三季服務業務——包括應用程式商店和訂閱服務，如蘋 Apple TV 和 Apple Music——可能成長 13.2%。值得注意的是，該部門近年來的成長速度超過了蘋果的主要硬體業務，服務部門目前占蘋果收入的四分之一以上。然而，該部門的前景受到監管審查的影響。

歐盟反壟斷監管機構指責蘋果應用商店違反歐盟的《數位市場法案》(DMA)，該法案要求大型科技公司確保為競爭對手提供公平的競爭環境，並為用戶提供更多選擇。該公司還面臨 DMA 的三項調查。