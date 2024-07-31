〈聯電法說〉Q2毛利率35%超預期 純益季增3成 上半年每股賺1.95元
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-31 16:55
晶圓代工廠聯電 (2303-TW)(UMC-US) 今 (31) 日公告第二季財報，受惠產品組合優化與有利的匯率因素，單季毛利率達 35.2%，超越原先預期，稅後純益 137.86 億元，季增 31.8%，年減 11.9%，每股稅後純益 1.11 元，改寫同期第三高，累計上半年每股純益 1.95 元。
聯電第二季營收 567.99 億元，季增 4%，年增 0.9%，毛利率 35.2%，季增 4.3 個百分點，年減 0.8 個百分點，營益率 24.5%，季增 3.1 個百分點，年減 3.3 個百分點，稅後純益 137.86 億元，季增 31.8%，年減 11.9%，每股稅後純益 1.11 元。
聯電上半年營收 1,114.31 億元，年增 0.8%，毛利率 33.1%，年減 2.6 個百分點，營益率 22.9%，年減 4.3 個百分點，稅後純益 242.42 億元，年減 23.8%，每股稅後純益 1.95 元。
聯電共同總經理王石表示，受惠消費性產品市場需求顯著增長，第二季的晶圓出貨量較季增 2.6%，產能利用率提升至 68%，尤其在 Wi-Fi 無線網路和數位電視應用需求強勁帶動，22/28 奈米晶圓營收占比持續上升，加上有利的匯率因素和產品組合改善，帶動第二季毛利率表現優於預期。
聯電也宣布多項技術進展，包含推出業界首創 RFSOI 製程技術的 3D IC 解決方案，以及領先市場的 22 奈米 eHV 顯示器驅動 IC 解決方案。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇