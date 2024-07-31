〈聯電法說〉Q2毛利率35%超預期 純益季增3成 上半年每股賺1.95元

聯電上半年營收 1,114.31 億元，年增 0.8%，毛利率 33.1%，年減 2.6 個百分點，營益率 22.9%，年減 4.3 個百分點，稅後純益 242.42 億元，年減 23.8%，每股稅後純益 1.95 元。



聯電共同總經理王石表示，受惠消費性產品市場需求顯著增長，第二季的晶圓出貨量較季增 2.6%，產能利用率提升至 68%，尤其在 Wi-Fi 無線網路和數位電視應用需求強勁帶動，22/28 奈米晶圓營收占比持續上升，加上有利的匯率因素和產品組合改善，帶動第二季毛利率表現優於預期。