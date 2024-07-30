中國央行發布6月金融市場運行數據

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 15:00

中國人民銀行周一（29 日）發布 6 月金融市場運行情況的數據，涵蓋債券市場發行、債券市場運行、債券市場對外開放等方面的數據。

一、債券市場發行情況

6 月份，債券市場共發行各類債券人民幣（下同）7.0916 兆元。國債發行 1.28164 兆元，地方政府債券發行 6,714.4 億元，金融債券發行 8,334.7 億元，公司信用類債券 1 發行 1.23392 兆元，信貸資產支持證券發行 244.9 億元，同業存單發行 2.98434 兆元。

截至 6 月末，債券市場托管餘額 165.0 萬億元。其中，銀行間市場托管餘額 144.4 兆元，交易所市場托管餘額 20.6 兆元。

二、債券市場運行情況

6 月份，銀行間債券市場現券成交 33.0 兆元，日均成交 1.7359 兆元，年增 34.8%。單筆成交量在 500-5,000 萬元的交易佔總成交金額的 47.4%，單筆成交量在 9,000 萬元以上的交易佔總成交金額的 46.2%，單筆平均成交量 4,496.4 萬元。交易所債券市場現券成交 3.5 兆元，日均成交 1,862.8 億元。商業銀行櫃台市場債券成交 10.8 萬筆，成交金額 411.2 億元。

三、債券市場對外開放情況

截至 6 月末，境外機構在中國債券市場的托管餘額 4.35 兆元，佔中國債券市場托管餘額的比重為 2.6%。其中，境外機構在銀行間債券市場的托管餘額 4.31 兆元；分券種看，境外機構持有國債 2.21 兆元、比率 51.3%，政策性金融債 0.96 兆元、比重 22.3%。

四、貨幣市場運行情況

6 月份，銀行間同業拆借市場成交 7.6 兆元，年減 45.4%；債券回購成交 117.7 兆元，減少 24.4%。交易所標準券回購成交 38.3 兆元，減少 0.5%。

五、票據市場運行情況

6 月份，商業匯票承兌發生額 3.4 兆元，貼現發生額 2.9 兆元。截至 6 月末，商業匯票承兌餘額 17.8 兆元，貼現餘額 12.9 兆元。

6 月份，簽發票據的中小微企業 10.2 萬家，佔全部簽票企業的 93.0%，中小微企業簽票發生額 2.4 兆元，佔全部簽票發生額的 71.4%。貼現的中小微企業 11.0 萬家，佔全部貼現企業 96.3%，貼現發生額 2.2 兆元，佔全部貼現發生額 76.1%。

六、股票市場運行情況

6 月末，上證指數收於 2,967.4 點，月跌 119.4 點，降幅 3.9%；深證成指收於 8,848.7 點，跌 515.7 點，降幅 5.5%。6 月份，滬市日均交易量 3,214.2 億元，月減 13.6%；深市日均交易量 3,995.8 億元，月減 15.5%。

七、銀行間債券市場持有人結構情況

截至 6 月末，銀行間債券市場的法人機構成員共 4,009 家，全部為金融機構。

按法人機構統計，非金融企業債務融資工具持有人 2 共計 2,117 家。從持債規模看，前 50 名投資者持債比率 50.9%，主要集中在共同基金（資管）、國有大型商業銀行（自營）、信托公司（資管）等；前 200 名投資者持債比重 83.3%。