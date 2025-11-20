中國11月LPR不變 1年期3.0% 5年期以上3.5%

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-20 09:51

中國貸款市場報價利率（LPR）連續 6 個月保持不變。

中國貸款市場報價利率（LPR）連續6個月保持不變。（圖：Shutterstock）

據《澎湃新聞》報導，中國人民銀行（央行）周四（20 日）授權全國銀行間同業拆借中心公布，1 年期 LPR 為 3.00%，5 年期以上 LPR 為 3.50%，均保持不變，以上 LPR 在下一次發布 LPR 之前有效。

市場預期 11 月 LPR 保持不變。作為主要政策利率的 7 天期逆回購利率自 5 月下調後一直按兵不動，因此，LPR 報價的定價基礎未發生改變。

LPR 今年唯一一次調整是在 5 月，1 年期和 5 年期以上 LPR 均下調 10 個基點。貸款利率則保持在歷史低位水準。

央行的數據顯示，10 月企業新發放貸款（本外幣）加權平均利率為 3.1%，比上年同期低約 40 個基點；個人住宅新發放貸款（本外幣）加權平均利率為 3.1%，比上年同期低約 8 個基點。

《2025 年第三季度中國貨幣政策執行報告》指出，要進一步完善利率調控框架，強化央行政策利率引導，完善市場化利率形成傳導機制，發揮市場利率定價自律機制作用，加強利率政策執行和監督，降低銀行負債成本，推動社會綜合融資成本下降。