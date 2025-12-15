今年來暴漲60%、創逾50次新高！WGC：投資人應為2026年四大可能情境做準備

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-15 16:30

世界黃金協會 (WGC) 美洲執行長安凱 (Juan Carlos Artigas) 上周四 (11 日) 在中國國際黃金市場年會上發表主題演講，揭示金市正經歷歷史性行情，全年暴漲超 60%，創下逾 50 次歷史新高，成為表現最強勁的全球大類資產。這輪漲勢由中國需求爆發與全球避險情緒共振所驅動，但 2026 年可能將進入多重變數博弈新階段。

今年來暴漲60%、創逾50次新高！世界黃金協會：投資人應為2026年四大可能情境做準備（圖：Shutterstock）

作為全球最大黃金消費國，中國在 2025 年成為關鍵推手，今年前三季全球黃金需求達 3640 噸歷史峰值，較去年同期激增 41%，其中中國市場的金幣金條及黃金 ETF 投資需求貢獻顯著。

展望 2026 年，安凱引用 WGC 最新報告提出四種可能情境：

共識情境 (機率最高)：全球經濟穩定成長加上央行降息，金價在上下 5% 高位震盪。

溫和衰退：若美國經濟走弱、股市波動加劇，聯準會 (Fed) 大幅降息將助推金價上漲 5%-15%。

惡性循環：全球經濟深度放緩觸發避險狂潮，金價恐飆漲 15%-30%。

再通膨回歸：超預期復甦推高利率與美元，金價面臨 5%-20% 回跌壓力。

但安凱表示，歷史證明宏觀走勢極少符合預期，投資人需警惕情境切換風險。

此外，新興市場央行持續增持黃金，成為需求支柱。目前全球央行外匯存底中黃金佔比約 25%，在已開發經濟體的佔比達 30%，新興市場 15%，隨著儲備多元化趨勢深化，比例可望持續提升。

儘管黃金配置價值獲全球重估，安凱仍示警風險稱：「地緣不確定性支撐金價的同時，美元階段性反彈、經濟復甦預期及利率波動可能形成壓制。WGC 建議投資人透過情境化分析動態調整持倉，而非依賴單一預測。在不確定性時代，黃金的戰略地位不可取代。」