今年來暴漲60%、創逾50次新高！WGC：投資人應為2026年四大可能情境做準備
世界黃金協會 (WGC) 美洲執行長安凱 (Juan Carlos Artigas) 上周四 (11 日) 在中國國際黃金市場年會上發表主題演講，揭示金市正經歷歷史性行情，全年暴漲超 60%，創下逾 50 次歷史新高，成為表現最強勁的全球大類資產。這輪漲勢由中國需求爆發與全球避險情緒共振所驅動，但 2026 年可能將進入多重變數博弈新階段。
作為全球最大黃金消費國，中國在 2025 年成為關鍵推手，今年前三季全球黃金需求達 3640 噸歷史峰值，較去年同期激增 41%，其中中國市場的金幣金條及黃金 ETF 投資需求貢獻顯著。
安凱指出，經濟擴張、地緣風險、機會成本下降及趨勢動能四大因素共同推升金價，黃金已從傳統避險資產升級為「戰略性配置工具」，在複雜宏觀環境中充當投資組合的價值錨點。
展望 2026 年，安凱引用 WGC 最新報告提出四種可能情境：
共識情境 (機率最高)：全球經濟穩定成長加上央行降息，金價在上下 5% 高位震盪。
溫和衰退：若美國經濟走弱、股市波動加劇，聯準會 (Fed) 大幅降息將助推金價上漲 5%-15%。
惡性循環：全球經濟深度放緩觸發避險狂潮，金價恐飆漲 15%-30%。
再通膨回歸：超預期復甦推高利率與美元，金價面臨 5%-20% 回跌壓力。
但安凱表示，歷史證明宏觀走勢極少符合預期，投資人需警惕情境切換風險。
此外，新興市場央行持續增持黃金，成為需求支柱。目前全球央行外匯存底中黃金佔比約 25%，在已開發經濟體的佔比達 30%，新興市場 15%，隨著儲備多元化趨勢深化，比例可望持續提升。
安凱說：「央行購金反映全球貨幣體系對黃金的戰略信任，其行為本身就在重塑市場信心。」
儘管黃金配置價值獲全球重估，安凱仍示警風險稱：「地緣不確定性支撐金價的同時，美元階段性反彈、經濟復甦預期及利率波動可能形成壓制。WGC 建議投資人透過情境化分析動態調整持倉，而非依賴單一預測。在不確定性時代，黃金的戰略地位不可取代。」
隨著 2026 年多重力量角力，黃金市場也許將在震盪中續寫傳奇，而能否掌握機遇，考驗著市場所有參與者的智慧。
