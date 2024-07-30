華為折疊機稱霸大陸下周推新機nova 專家：將壓縮vivo、榮耀、OPPO跟三星市佔率

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 12:53

中國手機大廠華為最新預告將在下周一 (8 月 5 日) 推出中階摺疊機 nova Flip，而最新數據也顯示，在 6 月為止的今年第二季裡，華為也幾乎撐起了中國摺疊機市場的半邊天。

根據調研機構 IDC 周一 (29 日) 發佈的數據，華為在中國今年第二季摺疊機市場以 41.7% 的市場份額穩居第一，出貨量共 257 萬支，vivo 與榮耀緊隨其後，分別佔據第二和第三的位置。

IDC 指出，vivo X Fold 3 系列在解決了摺疊機多個痛點後獲得市場認可，vivo 市佔率因此上升到第二位。

雖然熱銷產品 Magic V2 即將換代，但新產品線 Magic Flip 幫助榮耀在今年第二季位居第三，市佔率 20.9%，在豎摺款市場成為第二。

OPPO 則以 8.4% 的市佔率排第四，在豎折市場份額位居第三，三星排名第五，市佔率 3%。

值得一提的是，華為在今年第二季之所以拿下市佔王頭銜，是靠著去年發佈的 Mate X5 和今年 2 月的 Pocket 2，華為 nova Flip 發佈後，其他廠商的摺疊機在中國的市佔率料將遭壓縮。

nova Flip 將是華為迄今最便宜的小摺疊，是一款面向年輕人的潮流小摺疊手機，將迎來新一輪的小摺疊換機潮。