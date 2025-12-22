鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-22 09:30

中國 2025 年最後一次貸款市場報價利率（LPR）出爐，LPR 連續第七個月保持不變。

中國LPR連續第七個月維持不變。（圖：Shutterstock）

據《澎湃新聞》報導，中國人民銀行（央行）周一（22 日）授權全國銀行間同業拆借中心公布，1 年期 LPR 為 3.00%，5 年期以上 LPR 為 3.50%，均較上月保持不變，以上 LPR 在下一次發布 LPR 之前有效。

作為主要政策利率的 7 天期逆回購利率自 5 月下調後一直按兵不動，因此 LPR 報價的定價基礎本月未發生改變。

LPR 今年唯一一次調整是在 5 月，1 年期和 5 年期以上 LPR 均下調 10 個基點。貸款利率則保持在歷史低位水準。

央行的數據顯示，11 月份企業新發放貸款（本外幣）加權平均利率約 3.1%，比上年同期低約 30 個基點；個人住房新發放貸款（本外幣）加權平均利率約 3.1%，比上年同期低約 3 個基點。