美股主要指數盤中全面走高 道指飆逾700點、那指漲逾220點

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-27 00:42

美股主要指數周五 (26 日) 盤中全面走高，其中道瓊指數飆逾 700 點或 1.8%、那斯達克指數也飆逾 200 或近 1.3%，主因是同日稍早公布的通膨數據提振投資人對聯準會 (Fed) 在 9 月降息的信心，此外本周公布的一連串經濟數據也透露美國經濟有望實現「軟著陸」的跡象。

截稿前，美股周五盤中道瓊工業指數漲逾 730 點或近 1.8%，那斯達克綜合指數漲逾 220 點或近 1.3%，標普 500 指數漲近 1.4%，費城半導體指數漲近 2.3%。

CFRA Research 分析師 Sam Stovall 說，美股周五的走勢源於超賣情緒、周四強於預期的第二季經濟成長報告以及美 Fed 將因經濟韌性而開始降息的觀點。他說：「今日良好的個人消費支出報告幫助市場擺脫了懸崖邊緣。有了這次回檔，美股輪轉將繼續存在，廣度將繼續對我們有利。」

投資人繼續轉向市場的周期性領域和小型股，羅素 2000 指數最後上漲約 2%，工業、房地產和金融板塊也表現出色。

信安資產管理公司 (Principal Asset Management) 分析師 George Maris 表示：「我們看到小盤股的這種強勁態勢——這是幾十年來從未見過的大幅波動。當我們看到盈利可能擴大並復甦時，你會看到對那些小盤股的更大熱情。」

在大型科技股出現輪轉之前，標普 500 指數僅在今年就大幅上漲，達到近 40 個歷史高點。如果 Fed 很快就降息，幾個月來除了少數股市贏家之外幾乎沒有其他選擇的投資者突然面臨選擇。

Key Wealth 分析師 Tim McDonough 認為，Fed 仍可以在 7 月會議上定下基調，並在 9 月首次降息。

Piper Sandler 分析師 Craig Johnson 表示：「從大盤股成長轉向中小盤股價值的重大轉變正在進行中，我們認為這一趨勢將持續下去。我們的指標證實了這一巨大變化，同時技術證據表明，投資人正在降低對落後美股七雄和其他大型龍頭股的集中風險。」

濟學家認為聯準會 (Fed) 可能會在下周會貨幣政策會議後發出 9 月降息的訊號。經濟學家認為，此舉將開啟到 2025 年每一季的降息周期。

TradeStation 分析師 David Russell 在談到最新通膨數據時表示，個人消費支出數據提供了更多證據，顯示通膨方面正處於下行趨勢。他指出：「投資者人現在可以把注意力集中在下周的科技股財報上，而不必那麼擔心物價和利率，因為趨勢似乎終於轉向了。」

對於即將進入本財報季的美股七雄而言，風險已經增加。美股先前才大幅走高，但在兩家大型股本周表現不佳的拖累下慘跌。蘋果 (AAPL-US)、微軟)、亞馬遜和 Meta Platforms Inc. 都將於下周公布最新財報。

Miller Tabak + Co 分析師 Matt Maley 表示：「隨著我們進入 8 月份，『獲利問題』可能仍將是更重要的問題。如果這個財報季繼續給科技股帶來壓力，很有可能導致投資者開始『轉向』獲利了結，而不是進入小盤股。」

與此同時，美國銀行 (BAC-US) 的 Michael Hartnett 表示，如果美國經濟持續降溫，美國大型科技股的漲勢可能會進一步消退。這位看好 2024 年下半年債券的策略師表示，經濟放緩的跡象將推動投資人轉向今年落後於昂貴大型科技股的股票。