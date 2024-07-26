〈快訊〉美6月PCE年升2.5%符合預期 美股主要指數期貨小幅走高
鉅亨網編譯段智恆 2024-07-26 20:42
美國商務部周五 (26 日) 公布數據顯示，6 月個人消費支出 (PCE ) 物價指數年增 2.5%，符合市場預期且略低前值 2.6%；按月來看成長 0.1%，符合市場預期，但高於前值 0%。
聯準會 (Fed) 最在意的通膨指標、剔除能源和食品價格後的 6 月核心 PCE 年增 2.6%，略低市場預期的 2.5%，不過與前值持平；按月來看成長 0.2%，符合市場預期，略高於前值 0.1%。
數據顯示，美國通膨以溫和的速度上升，消費者支出保持堅挺，這對那些希望在不破壞經濟的情況下冷卻通膨的 Fed 官員來說是令人鼓舞的跡象。
同日公布的另一份數據顯示，美國 6 月個人支出月增 0.3%，符合市場預 ，低於修正後前值 0.4%，而經通膨調整後月增率報 0.2%，低於預期的 0.3%，也不及修正後前值 0.4% ；6 月個人收入月增率從 5 月修正後的 0.4% 降至 0.2%，低於市場預期的 0.4%。
數據公布後，美股主要指數期貨短線小幅走高、美元指數走低，其中那斯達克 100 指數期貨漲 1.15%、標普 500 指數期貨漲 0.84%、道瓊指數期貨漲 0.66%。美國 10 年期公債殖利率短線下跌，現報 4.239%、美元指數短線走低約 10 點，現報 104.38、現貨黃金短線波動不大，現貨報每盎司 2,374.3 美元。
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