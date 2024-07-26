〈快訊〉美6月PCE年升2.5%符合預期 美股主要指數期貨小幅走高

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-26 20:42

美國商務部周五 (26 日) 公布數據顯示，6 月個人消費支出 (PCE ) 物價指數年增 2.5%，符合市場預期且略低前值 2.6%；按月來看成長 0.1%，符合市場預期，但高於前值 0%。

聯準會 (Fed) 最在意的通膨指標、剔除能源和食品價格後的 6 月核心 PCE 年增 2.6%，略低市場預期的 2.5%，不過與前值持平；按月來看成長 0.2%，符合市場預期，略高於前值 0.1%。

數據顯示，美國通膨以溫和的速度上升，消費者支出保持堅挺，這對那些希望在不破壞經濟的情況下冷卻通膨的 Fed 官員來說是令人鼓舞的跡象。