調查：Fed下周會議可能釋出九月降息訊號 啟動降息周期

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-26 20:17

根據外媒周五 (26 日) 公布的調查結果顯示，經濟學家認為聯準會 (Fed) 可能會在下周會貨幣政策會議後發出 9 月降息的訊號。經濟學家認為，此舉將開啟到 2025 年每一季的降息周期。

近四分之三的受訪者表示，Fed 會利用 7 月 30 日至 31 日的會議，替 9 月下一次會議上降息 25 個基點做準備。不過經濟學家對決策者將如何做到這一點存有分歧。

有一半的受訪者認為，官員將透過政策聲明和會後 30 分鐘 Fed 主席鮑爾的記者會來暗示即將採取的行動 (降息)，其他人認為 Fed 會採用其中一種或其他方式。不過所有受訪者都預估，Fed 會在下周的會議上維持利率在逾 20 年高點不變。

這項對 47 名經濟學家的調查是在拜登總統退出總統大選後，於 7 月 22 日至 24 日進行。

Fed 官員陸續放鴿：經濟並未過熱、越來越接近降息

最近幾周，以鮑爾為首的 Fed 官員表示，勞動市場已經恢復平衡，通膨已經恢復向央行 2% 的目標回落，這表明他們認為降低借貸成本的理由越來越充分。他們現在在制定政策時，把重點放在央行的充分就業目標和穩定物價。

Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 上周表示:「我確實相信，我們正越來越接近有理由下調政策利率的時刻。」芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 則警告，隨著通膨下降，貨幣政策已變得越來越嚴格，而「經濟並未過熱」。

近三分之二的經濟學家預估，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將在會後聲明中表示，官員們已經獲得了一些額外的信心，認為通膨正在向目標水準移動，這是朝著降息邁出的一步。

然而，超過四分之一的受訪者認為，在 7 月的會議上並沒有調整利率的訊號。相反，這一訊息可能會在接下來的幾周內得到確認，包括 8 月底在懷俄明州傑克遜霍爾 (Jackson Hole) 舉行的全球央行年會期間。

就業市場降溫增添降息信心

經濟學家對 9 月和 12 月降息的預期中位數略低於市場預期，市場認為今年降息 75 個基點的可能性高於平均值。有些投資人甚至押注 Fed 一開始就會降息 2 碼 (50 個基點)，但經濟學家認為可能性不到 20%。

經濟學家認為，只有在就業市場狀況惡化的情況下，才有可能推出這樣的措施。目前就業市場被視為強勁，但過熱程度較低。

雖然失業率仍維持在 4.1% 的相對較低水平，但過去 3 個月每個月都在小幅上升。這一數字高於 2023 年初 3.4% 的低點，引發了人們對經濟衰退風險的擔憂。 7 月就業報告將於下周公布。

有分析指出，勞動市場降溫已經有一段時間，這種惡化不是突然的。鑑於其雙重使命，Fed 在降息方面可能落後於曲線，因此預估到 2024 年底失業率將達到 4.5%。

美國大選可能干擾 Fed 降息決定

9 月的一個複雜因素是接近 11 月的美國總統大選，在距離大選不到兩個月的時間內開始降息，可能會受到有關政治動機的批評。

三分之一的經濟學家表示，這將提高降息的門檻，這意味著數據需要逐漸變得更有說服力，但其餘經濟學家表示同意鮑爾的觀點，即選舉的時間不會對借貸成本的決定產生影響。