高物價影響 美7月密大消費者信心指數終值降至8個月低點

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-27 00:01

美國密西根大學周五 (26 日) 公布調查顯示，7 月消費者信心指數終值報 66.4，雖然較初值 66 小幅回升，但仍不及 6 月的 68.2，處在 8 個月新低，原因是高物價繼續影響美國民眾對個人財務狀況看法。

美 7 月密大消費者信心指數終值降至 8 個月低點。(圖：ZeroHedge)

至於備受矚目的通膨預期方面，7 月消費者對未來一年通膨預期終值持穩在 2.9%，連續第二個月下降，符合經濟學家預期，低於 6 月前值 3.0%；消費者對未來五年通膨預期終值為 3.0%，較初值 2.9% 有所成長，不過與前值持平。

(圖：ZeroHedge)

分析指出，自第一季以來，消費者信心下降，反映出生活成本高漲和借貸成本上升導致當前對個人財務狀況的看法和預期悲觀。雖然通貨膨脹的速度開始放緩，但薪資成長幅度不大，許多美國民眾已經耗盡其在新冠疫情期間的儲蓄。

密大消費者信心指數調查主任 Joanne Hsu 在聲明表示：「消費者的情緒比 2022 年 6 月的歷史低點上升了 33%，但由於高房價繼續拖累民眾的態度，尤其是對那些收入較低的人來說，情緒仍然很謹慎。」

其他數據方面，密大 7 月現況指數終值自初值的 64.1 再下探至 62.7，遠不及 6 月前值的 65.9，創 2022 年底以來新低；同月預期指數終值報 68.8，較初值 67.2 小幅攀升，但仍低於 6 月前值 69.6，與今年新低持平。