〈美股早盤〉科技股回神、9月降息預期不減 主要指數開高

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-26 21:41

美股主要指數周五 (26 日) 開高，隨著多數大型科技股和晶片股從本周的大跌中反彈，那斯達克領漲主要指數，另外美國稍早公布的個人消費支出 (PCE) 物價指數符合預期，市場對聯準會(Fed)9 月降息押注不變。

截稿前，道瓊工業指數漲近 480 點或近 1.2%，那斯達克綜合指數漲近 110 點或近 0.6%，標普 500 指數漲近 0.8%，費城半導體指數漲近 1.8%。

美股主要指數期貨盤前走高、美債殖利率走跌，此前最新的通膨數據並未改變華爾街對 Fed 在 9 月降息的押注。

Fed 青睞的衡量美國潛在通膨的指標 6 月份溫和上升，消費者支出保持健康——這對希望在不拖累經濟的情況下給通膨降溫的官員來說是令人鼓舞的跡象。

Key Wealth 分析師 Tim McDonough 表示：「Fed 仍可以在 7 月會議上定下基調，並在 9 月首次降息。在本月消費者物價指數 (CPI) 出人意料之後，今天的個人消費支出數據並不完全是 Fed 所期待的，但不會改變基於數據依賴的 9 月降息的說法。」

另外有調查顯示，Fed 可能會在下周公布 9 月降息的計畫。調查中有近四分之三的受訪者認為，Fed 會在下周的貨幣政策會議上替 9 月降息 1 碼 (25 個基點) 做準備，而且 9 月降息之後開啟降息周期。這份報告是在 7 月 22 日至 24 日對 47 名經濟學家進行的調查。

對於周五公布的通膨報告，摩根士丹利 E*Trade 分析師 Chris Larkin 表示：「對 Fed 來說，這是不錯的一周。經濟似乎處於堅實的基礎上，個人消費支出通膨基本上保持穩定。但下周降息的可能性仍然很小。」

The Boock Report 分析師 Peter Boockvar 認為，儘管有數據顯示 Fed 下周將降息，但市場已經完全消化了今年的兩次降息，因此這真的無關緊要。他說：「這裡的底線是，我們將看到一個利率調整周期，還是一個真正的降息周期。」

TradeStation 分析師 David Russell 看來，個人消費支出數據提供了更多證據，顯示通膨方面正處於下行趨勢。他指出：「投資者人現在可以把注意力集中在下周的科技股財報上，而不必那麼擔心物價和利率，因為趨勢似乎終於轉向了。」

截至台北時間周五（26 日）21 時許：

焦點個股：

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤股價上漲 0.76%，至每股 181.22 美元

亞馬遜在德州奧斯汀晶片實驗室測試新型伺服器，配備自研 AI 晶片，旨在與輝達 (NVDA-US) 競爭，減少對高價晶片依賴。亞馬遜目標是降低客戶複雜運算和數據處理成本。微軟 (MSFT-US) 和 Alphabet(GOOGL-US)也在研發類似技術。亞馬遜 2015 年收購的 Annapurna 實驗室現滿足客戶對更經濟晶片的需求。 AWS 副總裁 David Brown 稱，新晶片效能提升可達 40% 至 50%，成本僅為輝達晶片的一半。

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 0.48%，至每股 218.54 美元

蘋果將成為最新一家自願採納拜登政府制定的 AI 保護措施的公司。美國政府周五宣布，蘋果將加入 OpenAI、亞馬遜、Alphabet、Meta(META-US)、微軟等公司的行列，承諾測試它們的人工智慧系統，以發現任何歧視傾向、安全漏洞或國家安全風險。

沃爾瑪 (WMT-US) 早盤股價上漲 0.26%，至每股 70.20 美元

知情人士透露，沃爾瑪計劃斥資 2 億美元購買自動堆高機，以實現更多倉庫營運自動化。這家全球最大零售商希望自動堆高機能夠在其配送中心搬運貨物托盤，為沃爾瑪商店補充貨物。消息人士指出，該公司打算向 Fox Robotics 購買數百台機器，並向這家位於奧斯汀的新創公司投資 2,500 萬美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 6 月 PCE 物價指數年增率報 2.5%、預期 2.5%，前值 2.6%

美國 6 月 PCE 物價指數月增率報 0.1%、預期 0.1%，前值 0%

美國 6 月核心 PCE 物價指數年增率報 2.6%、預期 2.5%，前值 2.6%

美國 6 月核心 PCE 物價指數月增率報 0.2%、預期 0.2%，前值 0.1%

美國 6 月個人支出月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.4%

美國 6 月實質個人支出月增率報 0.2%，預期 0.3%，前值 0.4%

美國 6 月個人收入月增率報 0.2%，預期 0.4%，前值 0.4%

美國 7 月密大消費者信心指數終值預期 66.0，前值 68.2

華爾街分析：