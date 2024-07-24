鉅亨速報 - Factset 最新調查：Verisk Analytics IncVRSK-US的目標價調升至268元，幅度約3.08%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 06:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Verisk Analytics Inc(VRSK-US)提出目標價估值：中位數由260元上修至268元，調升幅度3.08%。其中最高估值292元，最低估值240元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予Verisk Analytics Inc評價：積極樂觀8位、保持中立9位、保守悲觀2位。
Verisk Analytics Inc今(24日)收盤價為278.12元。近5日股價下跌3.08%，標普指數下跌1.97%股價波動與大盤表現同步。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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