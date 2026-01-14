search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：FTAI Aviation Ltd - Class AFTAI-US的目標價調升至263元，幅度約6.05%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對FTAI Aviation Ltd - Class A(FTAI-US)提出目標價估值：中位數由248元上修至263元，調升幅度6.05%。其中最高估值333元，最低估值205元。

綜合評級 - 共有12位分析師給予FTAI Aviation Ltd - Class A評價：積極樂觀12位、保持中立0位、保守悲觀0位。

FTAI Aviation Ltd - Class A今(14日)收盤價為253.65元。近5日股價上漲6.05%，標普指數上漲0.27%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



文章標籤

美股FTAI市場預估目標價

