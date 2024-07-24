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鉅亨速報 - Factset 最新調查：丹納赫集團DHR-US的目標價調升至285元，幅度約3.64%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 10:18

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對丹納赫集團(DHR-US)提出目標價估值：中位數由275元上修至285元，調升幅度3.64%。其中最高估值300元，最低估值250元。

綜合評級 - 共有26位分析師給予丹納赫集團評價：積極樂觀19位、保持中立7位、保守悲觀0位。

丹納赫集團今(24日)收盤價為264.18元。近5日股價上漲3.64%，標普指數下跌1.97%股價漲幅表現優於大盤。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股DHR市場預估目標價

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