search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：MakeMyTrip Ltd(MMYT-US)EPS預估下修至1元，預估目標價為97.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 02:15

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對MakeMyTrip Ltd(MMYT-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.05元下修至1元，其中最高估值1.5元，最低估值0.85元，預估目標價為97.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.5(1.5)2.023.1
最低值0.85(0.85)1.321.89
平均值1.07(1.08)1.672.37
中位數1(1.05)1.612.26

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值10.09億12.33億15.09億
最低值9.35億11.27億13.03億
平均值9.80億11.91億14.31億
中位數9.95億12.05億14.41億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS----------
營業收入5.12億1.63億3.04億5.93億7.83億

詳細資訊請看美股內頁：
MakeMyTrip Ltd(MMYT-US)

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMMYT

相關行情

台股首頁我要存股
MakeMyTrip Ltd95.4956.56%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty