鉅亨速報 - Factset 最新調查：華納兄弟探索(WBD-US)EPS預估上修至0.34元，預估目標價為29.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對華納兄弟探索(WBD-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.33元上修至0.34元，其中最高估值0.65元，最低估值0.14元，預估目標價為29.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.65(0.65)
|1.02
|0.97
|0.1
|最低值
|0.14(0.14)
|-1.05
|-1.11
|-0.37
|平均值
|0.37(0.36)
|-0.2
|-0.15
|-0.06
|中位數
|0.34(0.33)
|-0.18
|-0.13
|0.02
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|387.90億
|400.46億
|408.04億
|419.95億
|最低值
|364.18億
|342.71億
|340.06億
|341.18億
|平均值
|372.49億
|369.07億
|373.22億
|381.46億
|中位數
|371.91億
|369.78億
|373.09億
|379.70億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.80
|-3.82
|-1.28
|-4.62
|營業收入
|121.86億
|338.17億
|413.25億
|392.97億
詳細資訊請看美股內頁：
華納兄弟探索(WBD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
