鉅亨速報 - Factset 最新調查：華納兄弟探索(WBD-US)EPS預估上修至0.34元，預估目標價為29.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對華納兄弟探索(WBD-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.33元上修至0.34元，其中最高估值0.65元，最低估值0.14元，預估目標價為29.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.65(0.65)1.020.970.1
最低值0.14(0.14)-1.05-1.11-0.37
平均值0.37(0.36)-0.2-0.15-0.06
中位數0.34(0.33)-0.18-0.130.02

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值387.90億400.46億408.04億419.95億
最低值364.18億342.71億340.06億341.18億
平均值372.49億369.07億373.22億381.46億
中位數371.91億369.78億373.09億379.70億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS1.80-3.82-1.28-4.62
營業收入121.86億338.17億413.25億392.97億

詳細資訊請看美股內頁：
華納兄弟探索(WBD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


華納兄弟探索29.005+0.50%

