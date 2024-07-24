鉅亨速報 - Factset 最新調查：恩智浦半導體(NXPI-US)EPS預估下修至13.73元，預估目標價為290.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 06:15
根據FactSet最新調查，共26位分析師，對恩智浦半導體(NXPI-US)做出2024年EPS預估：中位數由14元下修至13.73元，其中最高估值14.37元，最低估值13.44元，預估目標價為290.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|14.37(14.37)
|17.75
|19.09
|21.33
|最低值
|13.44(13.44)
|14
|16.63
|6.77
|平均值
|13.77(13.98)
|15.69
|17.57
|15.57
|中位數
|13.73(14)
|15.79
|17.17
|18.6
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|135.42億
|151.15億
|157.91億
|160.02億
|最低值
|124.26億
|117.00億
|126.00億
|92.56億
|平均值
|130.10億
|141.20億
|150.00億
|126.29億
|中位數
|129.68億
|141.65億
|151.00億
|126.29億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.86
|0.19
|6.91
|10.64
|10.83
|營業收入
|88.77億
|86.12億
|110.63億
|132.05億
|132.76億
詳細資訊請看美股內頁：
恩智浦半導體(NXPI-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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