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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：恩智浦半導體(NXPI-US)EPS預估下修至13.73元，預估目標價為290.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 06:15

根據FactSet最新調查，共26位分析師，對恩智浦半導體(NXPI-US)做出2024年EPS預估：中位數由14元下修至13.73元，其中最高估值14.37元，最低估值13.44元，預估目標價為290.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值14.37(14.37)17.7519.0921.33
最低值13.44(13.44)1416.636.77
平均值13.77(13.98)15.6917.5715.57
中位數13.73(14)15.7917.1718.6

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值135.42億151.15億157.91億160.02億
最低值124.26億117.00億126.00億92.56億
平均值130.10億141.20億150.00億126.29億
中位數129.68億141.65億151.00億126.29億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.860.196.9110.6410.83
營業收入88.77億86.12億110.63億132.05億132.76億

詳細資訊請看美股內頁：
恩智浦半導體(NXPI-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNXPI

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