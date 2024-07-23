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〈美股盤後〉輝達漲超4.7% 標普創6月以來最佳表現

鉅亨網編譯羅昀玫 2024-07-23 05:30

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輝達漲超4.7% 標普創6月以來最佳表現(圖：REUTERS/TPG)

美國總統拜登宣布退選後，投資人轉而關注財報季，輝達回暖超 4.7%，引領科技股在近期疲軟後反彈，美股主指週一 (22 日) 全線收紅。

標普漲超 1%，創 6 月  5  日以來最佳表現。小型股仍堅挺走高，羅素 2000 指數收盤升約 1.7%。

美國總統拜登 (Joe Biden) 在美東時間 21 日下午 1 時 46 分宣布退出 11 月總統大選，並公開支持副總統賀錦麗 (Kamala Harris) 接棒參選。

拜登公開信表示，為了「民主黨和美國的最大利益」，他放棄連任並專注於剩餘的總統任期。美國民主黨重量級人物、前美國聯邦眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 已公開表態支持賀錦麗。

CBS 上週的民調數據顯示，川普民調優於拜登，尤其是川普於賓州遭暗殺未遂之後。這也顯示川普比賀錦麗略有優勢。

財報季和央行政策仍然是華爾街最關心的議題。美國科技巨頭財報週即將登場，特斯拉和 Google 母公司 Alphabet 將於週二公布業績揭開序幕，揭露電動車與資訊科技 (IT) 的需求。交易員預計聯準會在 9 月會議期間降息的可能性接近 93%。

幣圈有重大消息，芝加哥期權交易所 (CBOE) 公告，確認以太幣現貨 ETF 將於 7 月 23 日正式上市交易。

美股週一 (22 日) 主要指數表現：
  • 美股道瓊指數上漲 127.91 點，或 0.32%，收 40,415.44 點。
  • 那斯達克指數上漲 280.63 點，或 1.58%，收 18,007.57 點。
  • S&P 500 指數上漲 59.41 點，或 1.08%，收 5,564.41 點。
  • 費城半導體指數上漲 210.67 點，或 4.00%，收 5,477.83 點。
  • NYSE FANG + 指數上漲 239.37 點，或 2.12%，收 11,513.24 點。
(圖片：X)
標普 500 指數的 11 個板塊有 8 大板塊收紅，資訊科技領軍大漲。(圖片：finviz)
焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王漲跌互見。Meta (META-US) 上漲 2.23%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.16%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.26%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.33%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.32%。

道瓊成分股逾半收高。Nike (NKE-US) 上漲 2.97%；Salesforce (CRM-US) 上漲 2.6%；安進 (AMGN-US) 上漲 1.41%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.18%；Verizon Communications (VZ-US) 大跌 6.08%。

費半成分股強勢彈升。輝達 (NVDA-US) 大漲 4.76%；博通 (AVGO-US) 上漲 2.36%；美光 (MU-US) 漲 0.89%；高通 (QCOM-US) 大漲 4.70%；應用材料 (AMAT-US) 飆高 6.28%；德儀 (TXN-US) 上漲 3.41%；AMD (AMD-US) 上漲 2.83%。

台股 ADR 漲聲一片。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.16%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.73%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.51%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.52%。

企業新聞

輝達 (NVDA-US) 走高 4.76% 至每股 123.54 美元。外媒報導，輝達針對中國市場研發新型旗艦人工智慧 (AI) 晶片專用版本，全新 Blackwell GPU 架構的 AI 晶片版本，型號暫定為「B20」，以符合美國現行出口管制規定。

Alphabet (GOOGL-US) 揚升 2.26% 至每股 181.67 美元，在公布財報成績單之前，Wedbush 預期該公司在第二季業績中仍然保持積極趨勢，因為其廣告調查和機構研析都表明 Google 搜尋業務將持續走強。

特斯拉 (TSLA-US) 彈升 5.15% 至每股 251.51 美元。在特斯拉發布財報之前，執行長馬斯克表示，特斯拉明年將生產少量人形機器人供公司內部使用。

恩智浦 (NXPI-US) 週一強升 5.39% 至每股 283.81 美元，盤後股價暴跌超 8%。恩智浦上季營收符合預期，但受到汽車行業需求放緩以及地緣政治風險增加的影響，本季營收下滑程度超預期。

由於 AI 需求推動成長，跨國軟體公司 SAP 雲端營收成長 25%，超出市場預期， SAP (SAP-US) 週一盤後跳漲超 4%，正常交易時段該股收紅 1.65% 至每股 200.47 美元。

全球科技中斷影響持續，CrowdStrike 股價暴跌 13.46%，Guggenheim Securities 分析師下調 CrowdStrike (CRWD-US) 股票評級，從「買入」下調至「中性」。

華爾街分析

Edward Jones 高級投資策略師 Mona Mahajan 表示：「 在 CrowdStrike 股價崩潰加劇大幅拋售之後，我們看到資金重新轉向科技股，企業盈利擴大和聯準會降息的結合，帶給投資人帶來了一些希望。」

美國總統大選的不確定性可能會加劇股市的波動，Sevens Report Research 創辦人 Tom Essay 卻認為：「 政治變動不應實質地改變市場的方向，標普 500 指數的最終走向仍將由經濟成長決定。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主

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美股盤後拜登川普賀錦麗聯準會

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道瓊指數40415.440.32%
NASDAQ18007.5681.58%
S&P 5005564.411.08%
費城半導體5477.8294.00%
博通161.062.36%
蘋果223.96-0.16%
Alphabet公司181.672.26%
微軟442.941.33%
亞馬遜182.55-0.32%
耐吉74.862.97%
賽富時254.082.60%
安進335.971.41%
英特爾33.371.18%
威瑞森電信39.09-6.08%
輝達123.544.76%
Crowdstrike控股263.91-13.46%
美光科技115.280.89%
高通194.974.70%
Meta平台487.42.23%
德州儀器205.883.41%
超微半導體155.872.83%
台積電169.352.16%
日月光投資控股11.10.73%
聯電 ADR7.860.51%
中華電36.590.52%
特斯拉251.515.15%
恩智浦半導體283.815.39%
思愛普 ADR200.471.65%
應用材料223.476.28%
Meta平台487.42.23%
以太幣3441.24-2.84%

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