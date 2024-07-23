盤中速報 - 費城半導體大跌1.23%，報5410.59點
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 23:00
截至台北時間23日10:45，費城半導體下跌67.24點（或1.23%），暫報5410.59點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-5.19%
- 近 1 月：-1.1%
- 近 3 月：+25.01%
- 近 6 月：+24.88%
- 今年以來：+31.19%
焦點個股
費城半導體成分股以恩智浦半導體(NXPI-US)領跌。恩智浦半導體(NXPI-US)下跌9.8%；安森美半導體(ON-US)下跌4.58%；德州儀器(TXN-US)下跌3.41%；亞德諾(ADI-US)下跌3.28%；超捷國際(MCHP-US)下跌3.15%。
部分成分股表現相對穩健，連貫(COHR-US)上漲1.93%；博通(AVGO-US)上漲1.81%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲0.51%；安可(AMKR-US)上漲0.21%。
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