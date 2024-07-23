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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌1.23%，報5410.59點

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 23:00

截至台北時間23日10:45，費城半導體下跌67.24點（或1.23%），暫報5410.59點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-5.19%
  • 近 1 月：-1.1%
  • 近 3 月：+25.01%
  • 近 6 月：+24.88%
  • 今年以來：+31.19%

焦點個股

費城半導體成分股以恩智浦半導體(NXPI-US)領跌。恩智浦半導體(NXPI-US)下跌9.8%；安森美半導體(ON-US)下跌4.58%；德州儀器(TXN-US)下跌3.41%；亞德諾(ADI-US)下跌3.28%；超捷國際(MCHP-US)下跌3.15%。

部分成分股表現相對穩健，連貫(COHR-US)上漲1.93%；博通(AVGO-US)上漲1.81%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲0.51%；安可(AMKR-US)上漲0.21%。

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費城半導體5415.145-1.14%
恩智浦半導體256.3175-9.69%
安森美半導體73.85-4.50%
德州儀器199.33-3.18%
亞德諾232.55-3.12%
超捷國際90.35-2.97%
連貫74.4851.00%
博通163.661.61%
邁威爾科技69.120.16%
安可41.280.22%

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