路透調查：經濟學家估Fed今年會降息兩次 九月開始首降

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-23 23:50

路透周二 (23 日) 公布的調查顯示，越來越多經濟學家認為美國聯準會 (Fed) 今年只會降息兩次，分別在 9 月和 12 月，因為儘管通膨有所緩解，但美國消費者需求強勁，需要謹慎行事。

逾七成經濟學家估今年降息兩次

過去幾個月不斷下降的物價壓力和就業市場的疲軟跡象，讓聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的幾位決策者更「更有信心」(greater confidence)通膨將回到 Fed 的 2% 目標，而不會讓經濟成長顯著放緩。

調查顯示，接近四分之三的經濟學家 (100 人中有 73 人) 預估今年會有兩次降息，高於 6 月調查中持這一觀點約 60% 的人。另外有 70 位經濟學家表示，降息會在 9 月和 12 月進行。

值得注意的是，有 16 位經濟學家預估今年 Fed 只會降息一次或者不降息，有 11 位經濟學家預估會降息兩次以上。在接受調查的 21 位一級交易商中，近 60%(12 家) 預估 Fed 會在今年降息兩次。

市場抓住了這個機會，定價今年兩到三次降息，讓美股上漲約 2%，美債 10 年期殖利率在這個月下跌逾 25 個基點。不過經濟學家在過去 4 個月內一直堅持只會降息兩次的預期，現在更加確信。

美國 6 月強勁的零售銷售數據表明，消費者支出仍具有彈性，再加上調查一致認為失業率不會在目前 4.1% 的基礎上大幅上升，因此需要耐心等待。

接受路透在 7 月 17 至 23 日調查的 100 位經濟學家都表示，Fed 將在 7 月貨幣政策會議決定維持利率不變，不過超過 80%(82 位) 的經濟學家預估 Fed 會在 9 月進行首次降息，幅度為 1 碼 (25 個基點)，將聯邦基金利率推至 5.00% 至 5.25% 區間。與上個月近三分之二的受訪者相比，此次調查比例更多。

不過仍有 15 位分析師預估首次降息時間點會在 11 或 12 月進行，而且還有 3 位分析師認為 Fed 會等到明年才降息。

瑞銀首席美國經濟學家 Jonathan Pingle 寫道：「我們預估 9 月和 12 月 FOMC 會議會把目標區間下調 1 碼，除非通膨數據出現意外升溫。」他說：「需要有超預期疲軟的就業數據，才會進一步提升降息的緊迫性。」

在 2026 年前通膨指標都不會達 Fed 的 2% 目標

另一項調查顯示，雖然美國上季經濟成長折合年率估為 2.0%，高於第一季的 1.4%，但個人消費支出 (PCE) 物價指數的折合年率估為 2.5%，比 5 月調查預估的 2.6% 略有下調。

美國經濟前景很大程度上取決於本周公布的關鍵經濟數據，包括第二季國內生產毛額 (GDP) 和 6 月 PCE。

根據最新調查預測中值，至少在 2026 年之前，消費者物價指數 (CPI)、核心 CPI、PCE、核心 PCE 等通膨指標都不會達到 2%。

30 位經濟學家中有 17 位表示，今年下半年時間通膨率更有可能高於而非低於其預期。

FHN Financial 首席經濟學家 Chris Low 表示，今年通膨很難預測，而且表現得不可預測。只要經濟溫和成長，Fed 就會保持耐心。

調查預測中值顯示，到 2025 年，Fed 將每季降息一次，直到該年底，聯邦基金利率將降至 3.75% 至 4.00% 區間。