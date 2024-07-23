〈財報〉需求疲軟、勞動力成本高昂 UPS第二季獲利遜預期

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-23 19:51

優比速 (United Parcel Service Inc./UPS) 周二 (23 日) 美股盤前公布 2024 會計年度第二季財報，由於受到需求疲軟和其卡車司機薪資上漲影響，該季營收、獲利均不及分析師預期。

財報公布後，優比速周二美股盤前股價一度暴跌 6.7%，創下自去年 4 月 25 日以來公布財報後最大單日跌幅。截稿前，優比速 (UPS-US) 股價跌幅擴大至 8.05%，每股暫報 133.49 美元。今年迄今該股下跌 7.7%。

展望未來，優比速將今年全年營收從先前預測的 920 億至 945 億美元區間，下調至約 930 億美元，與此同時還重啟每年 10 億美元左右的股票回購計畫。

值得注意的是，雖然優比速下修今年全年營收目標，但該公司取代聯邦快遞 (FDX-US) 與美國郵政管理局 (US Postal Service) 簽訂的新合約可望在今年下半年帶來額外提振。

優比速預估，這項為期 5 年的合約將在第一年實現獲利。先前聯邦快遞與美國郵政管理局為期 5 年的合約帶來約 17.5 億美元的收入，但卻抵銷了獲利。

此外，另外今年第三、四季也會在假日季前後迎來貨運需求和附加費的高峰，優比速營收仍有成長動力。

根據財報，優比速第二季 (截至 6/30) 營收年減 1.1% 至 218.2 億美元，低於分析師預估的 221.7 億美元；淨利報 14.1 億美元，合每股 1.65 美元，不及去年同期的 20.8 億美元或每股 2.42 美元；經調整後每股獲利報 1.79 美元，不及分析師預估的 1.99 美元。

圖：UPS 財報

分析指出，優比速最新財報凸顯在新冠疫情推動的電商配送熱潮後需求急速減弱，以及勞動力成本大幅上升帶來的影響。優比速與卡車司機簽訂為期 5 年的合約，當中該公司將承擔 46% 的薪資與福利成本。

營收按業務劃分，優比速第二季美國國內包裹業務營收年減 1.9% 至 141.2 億美元，低於分析師預估的 145.4 億美元，每件包裹營收下降 2.6%。

另外，該公司上季國際業務營收年減 1% 至 43.7 億美元，平均日運送量下滑 2.9%，不過供應鏈營收成長 2.6% 至 33.3 億美元，原因是由於物流需求成長。

優比速第二季日均包裹數量小幅升至 2,093 萬件，略低於分析師預估的 2,096 萬件；整體來看，優比速上季整體包裹運送量成長 0.1% 至 13.39 億件。