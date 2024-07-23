〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 特斯拉、Alphabet財報備受矚目

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-23 21:42

美股主要指數周二 (23 日) 漲跌互現，稍早美企公布的財報憂喜參半，同時投資人靜待「美股七雄」當中特斯拉、Alphabet 在盤後公布的最新業績，以評估近期美股創紀錄的反彈是否還有餘力。

截稿前，道瓊工業指數跌近 20 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數漲近 40 點或近 0.2%，標普 500 指數漲近 0.1%，費城半導體指數跌近 0.6%。

科技公司的估值在上周回落後仍處於高位，投資人正在尋找更多證據，證明其業務正步入正軌，而人工智慧 (AI) 帶來的興奮情緒是合理的。

根據外媒彙編數據，到目前為止，標普 500 指數成分股中約有 16% 的公司已公布財報，大多數公司的每股獲利都超過了預期。分析師預估，第二季指數收益較去年同期成長 9%。

歐洲方面，斯托克 600 指數上漲 0.3%，此前德國軟體公司思愛普 (SAP-US) 股價創下 1 月以來最大漲幅，而瑞士電腦周邊設備製造商羅技則下跌。

與此同時，美國大選的進展仍然是焦點，賀錦麗 (Kamala Harris) 獲得民主黨總統候選人提名。經濟數據方面，本周稍後將公布美國國內生產毛額 (GDP) 以及聯準會 (Fed) 青睞的通膨指標個人消費支出 (PCE) 物價指數。

盛寶銀行 (Saxo Banque France) 銷售交易主管 Andrea Tueni 表示：「財報季正在換檔。這將是周五通膨數據之前的焦點。我還沒有看到『川普交易』正在重新定價。」

美元維持穩定，而美國公債殖利率小幅走低。

在亞洲市場，日元兌美元走強，因交易員將在暑假期間削減利差部位。知情人士透露，日本央行 (BOJ / 日銀) 的一些官員對在 7 月會議升息持開放態度，而另一些官員則認為，消費者支出疲軟使他們的決定複雜化。

大宗商品方面，油價穩定在六周低點附近。

截至台北時間周二（23 日）21 時許：

焦點個股：

可口可樂 (KO-US) 早盤股價上漲 1.56%，至每股 65.78 美元

可口可樂周二美股盤前公布 2024 會計年度第二季財報，受惠漲價策略和飲料銷售量成長，該季營收、獲利均優於分析師預期，同時還上調全年財測。可口可樂 (KO-US) 周二盤前股價在財報加持下上漲 1.70%。

優比速 (UPS-US) 早盤股價下跌 11.85%，至每股 127.98 美元

優比速 (UPS) 周二 美股盤前公布 2024 會計年度第二季財報，由於受到需求疲軟和其卡車司機薪資上漲影響，該季營收、獲利均不及分析師預期。財報公布後，優比速周二美股盤前股價一度暴跌 6.7%，創下自去年 4 月 25 日以來公布財報後最大單日跌幅。

Alphabet(GOOGL-US) 早盤股價上漲 0.44%，至每股 182.47 美元

網路安全新創公司 Wiz 決定放棄 Google 母公司 Alphabet 的收購提議，轉而尋求首次公開發行 (IPO)，讓這本可能成為 Alphabet 有史以來最大一筆的受夠交易泡湯。據悉，Wiz 公司在最近一輪融資的估值約為 120 億美元，而 Alphabet 原計劃將該公司的估值定為 230 億美元，溢價近一倍。

今日關鍵經濟數據：

美國 6 月成屋銷售年化月增率預期 - 2.7%，前值 - 0.7%

美國 6 月成屋銷售年化總數預期 400 萬戶，前值 411 萬戶

美國 7 月里奇蒙聯準銀行製造業指數預期 - 7，前值 - 10

華爾街分析：